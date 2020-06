Grupo Sea Me lança mais um restaurante virtual, agora de baos

Depois de uma hamburgueria e uma garrafeira virtuais, a nova marca, disponível apenas na plataforma Glovo, tem os pãezinhos cozidos a vapor originários de Taiwan.

Os restaurantes começam a reabrir a pouco e pouco, com salas reorganizadas e menus adaptados. Mas se nada substituirá a experiência de ir a um restaurante real, também nada nos tirará o conforto de receber boa comida em casa. A pandemia da Covid-19 pôs empresários a pensar no que faltava e como levar mais gastronomias ao nosso lar, para nos fazer viajar. A nova marca de entregas ao domicílio do grupo Sea Me, A-BAO-T, é fruto disso mesmo e leva-nos directamente a Taiwan, o país responsável por nos trazer os pãezinhos asiáticos brancos cozidos a vapor.

São uma das grandes tendências da comida de rua, são fáceis de comer e agradar a todos – à primeira dentada, vai sentir o pãozinho macio, com um interior que se desfaz na boca. Na A-BAO-T, disponível apenas na Glovo, há oito opções. Além do mais tradicional, o pork belly bao, com barriga de porco desfiado, pimento, gengibre, chili, cebolinho, mel e amendoim tostado (7,50€) ou o korean chicken bao, com frango frito crocante, cebola roxa, pepino, coentros, sementes de sésamo e o picante molho gochujang (7€), há uns com sabores marítimos e temperos que reconhecerá de outros restaurantes do grupo.

Há o bao de caranguejo de casca mole, com manga, coentros, lima e maionese sriracha (12€) e o de bacalhau, com salada de bacalhau, puré de grão, cebola e ovo (8€). Os outros três, igualmente de peixe e moluscos, são servidos em baos preto, com uma massa feita com carvão de bambu: há de atum, com o peixe fresco, pepino, abacate, rabanete e sumo de lima (11€), de choco e lima, recheado com choco frito, maionese de lima e coentros (8,50€) e o de tártaro de salmão, com abacate e molho teriyaki (11€). A oitava opção é vegetariana, com o pãozinho recheado com tiras de soja, manga, pepino, cenoura, coentros, cebolo e manteiga de amendoim (7,50€).

Cada pedido traz duas unidades e está disponível todos os dias. Para sobremesa, a sugestão é um gelado de wasabi, uma parceria com a italiana Davvero.

O grupo Sea Me reabriu já o restaurante pan-asiático Soão, em Alvalade, e os Pregos da Peixaria, disponíveis também para entregas. No início do confinamento, lançaram a marca Olívia e o a garrafeira Dionísio. O restaurante Sea Me, no Chiado, mantém as entregas de peixe fresco.

