A pinta do JNcQUOI, agora para decorar a casa

A loja JNcQUOI Maison instalou-se no piso inferior do restaurante JNcQUOI Avenida e tem marcas em estreia em Portugal.

A marca JNcQUOI ficou conhecida entre os alfacinhas pelos restaurantes JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia. Mas nunca foi só a comida a dar que falar: a decoração dos dois espaços é tão especial que rapidamente entraram para a lista dos restaurantes mais bonitos (e instagramáveis) da cidade. Agora vai poder replicar a pinta da coisa em casa: acaba de abrir a loja JNcQUOI Maison, com tudo para pôr uma mesa a rigor, têxteis, livros, perfumes para a casa e peças decorativas.

O espaço, no piso inferior do JNcQUOI Avenida, junta uma selecção de marcas, algumas das quais representadas pela primeira vez em Portugal, como Les Ottomans, La Double J, Funky Table ou Jean Dubost.

A JNcQUOI Maison, no 182 da Avenida da Liberdade, está aberta de segunda a sexta-feira, entre as 11.00 e as 22.30, e está também disponível online, através da plataforma JNcQUOI at Home.

