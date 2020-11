A Plantome abriu as portas ao mundo encantado das plantas nas Laranjeiras

As plantas e o arvoredo rasteiro, bem ao estilo nórdico, denunciam este novo harém de clorofila nas Laranjeiras. A Plantome tem plantas para todas as casas e jardins e complementa as vendas com peças de decoração de marcas e artesãos portugueses, projectos de arquitectura paisagista e de plant styling.

O negócio é de família e foi o marasmo causado pela pandemia a dar forças a Nuno e André Mota, pai e filho, para finalmente tirarem da gaveta um sonho antigo de ter uma loja de plantas. “O meu pai é arquitecto paisagista há muito tempo mas os projectos ficaram parados, ao mesmo tempo que eu acabei a licenciatura. Vimo-nos com tempo para pensar a sério num sonho que o meu pai foi adiando”, explica André, que juntou essa vontade ao facto de, na quarentena, toda a gente ter começado a querer “trazer a natureza para dentro da própria casa”, acrescenta. Estava tudo alinhado.

O mais importante para esta dupla é poder aconselhar as pessoas na hora da compra, e mostrar-lhes como se pode criar a selva urbana dentro de casa com peças de autor que combinam com a imagética da natureza. E daqui ninguém sai sem um rebento verde debaixo do braço, nem mesmo os maiores assassinos de plantas. “A maior parte das pessoas chega aqui a dizer que mata as plantas, que não sabe cuidar delas, e o nosso papel é garantir que não há ninguém que saia daqui sem uma planta da qual consiga cuidar”, conta Nuno. “Tentamos perceber a pessoa e as rotinas dela, o espaço onde quer pôr a planta e escolhermos a espécie certa”.

Gabriell Vieira

Foi neste sentido que decidiram ter mais ramos de acção na Plantome, e é daí que surge o plant styling, um dos serviços que prestam ao deslocarem-se aos espaços – sejam casas, jardins, hotéis ou restaurantes – e a darem uma mãozinha na decoração, complementando-a com as suas plantas.

A loja acaba assim por dividir-se em três áreas: o plant styling, a loja propriamente dita e o ateliê de arquitectura paisagista, que fica na mezzanine do espaço, e responde a projectos maiores aos quais Nuno está habituado faz tempo.

Na sub-cave, mais escondida, há espaço para mais uma data de plantas e é aqui que André e Nuno recriam ambientes caseiros para que os clientes possam replicar em casa. É nessa área que expõem peças decorativas quase todas elas de marcas e artesãos portugueses. “Queremos que as pessoas entrem aqui e consigam imaginar aquela planta dentro um vaso desenhado por nós ou em cima de uma mesa de madeira que mandámos fazer com um serviço de loiça bonito que também podemos vender”, explica Nuno. “No fundo, é uma simulação possível do que pode estar na casa dos clientes”.

Gabriell Vieira

Há peças da Bordallo Pinheiro e do Laboratório d'estórias, puffs em pura lã do Alentejo, tábuas e mesas de madeira de uma empresa de Paços de Ferreira e uma colecção de vasos de várias cores e tamanhos que este pai e filho mandaram fazer numa olaria na Ericeira. Para ajudar à festa, há ainda livros técnicos de botânica.

A cada compra, o cliente deixa um email para onde depois será enviado um bilhete de identidade da planta, com todas as características que a definem e as necessidades especiais de cada uma. “A partir da compra cria-se uma relação automática com o cliente, que nos pode consultar sempre para tirar dúvidas, enviar imagens da planta e tentamos fazer esse acompanhamento”, diz André.

A Plantome também tem loja online, com direito a entregas para quem não consegue deslocar-se à loja. Por lá, a navegação é feita por filtros que os clientes podem adaptar aos seus espaços: se é interior ou exterior, se tem muita ou pouca luz, que tipo de rega pretende ou em que local da casa quer colocar a planta (quarto, casa de banho, sala, terraço ou varanda). Também aqui é dada uma descrição de cada planta para que seja fácil cuidar dela.

Rua Roberto Duarte Silva, 2A (Laranjeiras). Seg-Sáb 10.00-19.00. Instagram.

