A praia “mais feliz” do mundo fica em Espanha, aparentemente – eis a lista completa

Com recurso a tecnologia de reconhecimento facial, ranking revela as praias que produzem mais sorrisos. Portugal tem cinco entradas, incluindo no segundo lugar.

As praias podem ser arenosas ou de seixos, movimentadas ou isoladas, bem conhecidas ou pouco batidas – e, aparentemente, felizes ou tristes.

Sim, leu bem. A CV Villas utilizou o software de reconhecimento facial da AWS para analisar milhares de fotografias do Instagram de mais de 100 praias, e as que suscitaram mais sorrisos fizeram a classificação final dos troços de costa mais felizes do planeta. Uma boa praia faz-nos certamente felizes, por isso, quem somos nós para nos queixarmos?

No topo da lista como a praia mais feliz do mundo, com uma “pontuação de felicidade na praia” quase perfeita de 98,42, está a praia de Sitges, em Espanha. Situada nos arredores de Barcelona, tem areia dourada, muito sol e um passeio marítimo repleto de bares. Não é preciso muito mais do que isso, certo?

O segundo lugar foi para a Praia da Falésia, que, por coincidência, é a primeira escolha da Time Out entres as melhores praias da Europa. Sobre este pedaço extraordinário da costa portuguesa, a editora de viagens da Time Out, Grace Beard, afirmou: “Se Marte tivesse uma praia, seria parecida com a Praia da Falésia ao pôr-do-sol. Passei duas semanas a percorrer as praias do Algarve e tornou-se um ritual terminar cada dia com um passeio nesta extensão de quatro quilómetros de areia, que em certas condições de luminosidade assumia a mesma tonalidade vermelho-alaranjada das falésias calcárias que se estendem por detrás dela.”

Port de Soller, outro destino espanhol, ficou em terceiro lugar – claramente a Europa sabe o que está a fazer quando se trata de praias felizes. No entanto, a cidade maiorquina anunciou recentemente a criação de uma zona de estacionamento reservada aos residentes para combater os problemas de trânsito, pelo que talvez haja demasiadas pessoas a afluir para aqui.

A Europa domina o ranking (veja as nossas praias favoritas em Espanha e em Portugal), mas as praias do México, do Peru e do Sri Lanka também entraram no top 30 – a lista completa está abaixo.



Estas são as 30 praias mais felizes do mundo

Praia de Sitges, Espanha Praia da Falésia, Algarve, Portugal Praia de Port de Soller, Espanha Baía de Rhossili, País de Gales Caswell Bay, País de Gales Plage des Sablettes, França Praia Dona Ana, Algarve, Portugal Praia do Vale de Centeanes, Algarve, Portugal Praia de Elafonisi, Grécia Ai Helis, Grécia Cala Pregonda, Espanha Playa Delfines, México Praia do Paraíso, Arrábida, Portugal Praia Las Pocitas, Peru Praia de Mongonissi, Grécia Cannon Beach, Estados Unidos Agios Georgios Pagon, Grécia Praia de Myrtos, Grécia Baía de Keem, Irlanda Praia de Glyfada, Grécia Siesta Key Beach, Estados Unidos Pescoluse (Maldive del Salento), Itália Kalamitsi, Grécia Praia de Mirissa, Sri Lanka Praia de Kaputas, Turquia Troon Beach, Escócia Porto Katsiki, Grécia Santa Giulia, França Praia do Camilo, Algarve, Portugal Hyams Beach, Austrália

Uma praia para cada um



Em 2025, já falámos sobre as escolhas das melhores praias do mundo para a Lonely Planet e a Planet Cruise, mas os nossos especialistas em viagens sabem o que é melhor: consulte o nosso guia completo das melhores praias da Europa e de todo o planeta.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp