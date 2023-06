A primeira escola da NBA em Portugal abre portas este Verão

A primeira NBA Basketball School no país convida as famílias a driblar os programas de treino para jovens dos seis aos 18 anos.

Estávamos em 2021 quando Neemias Queta, de 22 anos, se tornou o primeiro português a entrar na National Basketball Association (NBA), depois de ter sido seleccionado pela equipa californiana Sacramento Kings. No mesmo ano, Ticha Penicheiro, a primeira mulher portuguesa a competir numa liga norte-americana de basquetebol profissional depois de ter sido escolhida pelos Sacramento Monarchs em 1998, foi reconhecida como uma das 25 melhores jogadoras de sempre da WNBA, a versão feminina da NBA. Agora, a empresa portuguesa Warrior Symbol anuncia uma colaboração plurianual com a NBA, para operar a primeira NBA Basketball School em Portugal, com programas em Lisboa e no Porto.

“A Warrior Symbol já trabalha no mercado [do desporto] há muito tempo [desde 2008 através da marca Campos MVP]. Somos, aliás, quem gere a única academia de basquetebol [em regime de internato, numa rotina muito semelhante a uma universidade norte-americana] em Portugal – a MVP Academy, que existe desde 2019 em Rio Maior, com atletas de diferentes pontos do país e do mundo, que vêm para cá viver, estudar e treinar basquete durante o ano inteiro. Como também desenvolvemos uma série de outras actividades relacionadas durante os últimos dez anos, surgiu a hipótese de concorrermos a um contracto com a NBA”, diz à Time Out Nuno Tavares, CEO da Warrior Symbol.

A primeira NBA Basketball School em Portugal é a sexta a abrir na Europa – já há programas em funcionamento na Grécia, Itália, Lituânia, Espanha e Suíça – e os primeiros campos de Verão arrancam em Julho: de 3 a 7, no Porto, e de 10 a 14, em Lisboa. Aprovado pela NBA e ministrado por treinadores estrangeiros e locais, também certificados pela liga norte-americana, o currículo aposta num “desenvolvimento holístico” e será posto em prática em diversas instalações de basquetebol “de grande qualidade”, com bolas de jogo oficiais da NBA. As inscrições para os futuros atletas já estão abertas, através de um formulário online.

“A NBA tem vindo a desenvolver o que chama de ‘o método NBA’ [‘NBA way’, no original] ao longo dos últimos 75 anos, que é resultado da experiência, obviamente, da própria liga, mas também de todos os intervenientes, como jogadores, treinadores e directores. Entretanto, há uns anos [em 2017] resolveu criar-se a NBA Basketball School, que oferece programas sazonais, os denominados campos de férias, que vamos agora realizar tanto no Verão como na pré-época, em Setembro; e o programa de um ano, que [em Portugal] vai começar no Outono de 2024”, revela Nuno Tavares, sobre o currículo mais abrangente do programa, que inclui treinos semanais em campo, sob a orientação do director técnico da NBA Basketball School e da equipa contratada pela Warrior Symbol. Numa primeira fase, que compreende um período de quatro anos, só estará disponível em Lisboa, em princípio através da parceria com escolas internacionais. “Ainda é muito precoce para avançar mais pormenores.”

Quanto aos campos de Verão, se há aí por casa aspirantes a basquetebolistas, o melhor é começar a pensar em inscrevê-los. Além da oportunidade de desenvolver a sua técnica de jogo, vão poder fazê-lo num ambiente que se quer divertido e positivo. A ideia é promover, por um lado, o trabalho em equipa; e, por outro, valores importantes como a integridade e o respeito, por si e pelos outros. O programa custa 370€/cinco dias (incluindo um kit oficial da NBA, seguro e fisioterapia) e há turnos de manhã, das 09.00 às 12.30, para os atletas nascidos entre 2011 e 2017; e de tarde, das 15.00 às 18.30, para atletas nascidos entre 2005 e 2010. No Porto, vai realizar-se no Pavilhão Municipal de Guifões, em Matosinhos. Em Lisboa, no Complexo Desportivo do Casal Vistoso, no Areeiro.

“[Estes campos de Verão] vão estar muito focados no desenvolvimento de uma relação saudável com o desporto e em fazê-los perceber que nos podemos e devemos divertir enquanto estamos a praticar, não é só ganhar ou perder”, assegura Nuno, adiantando que os atletas com maior potencial podem vir a ser convidados a participar em outros programas e eventos da NBA. “Além da liga principal e das escolas, a NBA promove vários eventos pelo mundo, como a [iniciativa] NBA Academy, o [acampamento] Basketball Without Borders e vários jogos de pré-época e época. Por exemplo, este ano, os jogos na Europa realizaram-se em Paris, onde se reuniram todas as NBA Basketball School. O que vai acontecer é que, na próxima época, vão ser escolhidos atletas das diferentes escolas, incluindo Portugal, para participarem num evento da NBA, o que vai permitir o contacto com jogadores, treinadores e outros jovens atletas.”

