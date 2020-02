A Ru Paul’s Drag Race regressa a Lisboa e desta vez sobe ao palco do Coliseu

Após ter enchido o Teatro Tivoli no ano passado a tourné RuPaul's Drag Race Werq The World ocupa o Coliseu de Lisboa a 21 de Maio.

A primeira visita da entourage de RuPaul a Lisboa esteve planeada para 2018, mas foi cancelada e os fãs só puderam entrar no Tivoli em Abril do ano passado para assistir ao espectáculo que deu a volta ao mundo numa digressão que passou por mais de duas dezenas de cidades.

Por cá foi um sucesso, o que reduz o risco da passagem para uma das maiores salas da cidade, o Coliseu de Lisboa. Esta nova tourné apresenta uma produção totalmente fresca. Desta vez, uma experiência que correu mal leva Michelle Visage numa espiral do tempo, sem hipótese de voltar para casa.

Ao palco sobem também as rainhas Ásia O'Hara, Detox, Kameron Michaels, Plastique Tiara, Vanessa Vanjie Mateo, Yvie Oddly e The Vivienne, vencedora do RuPaul’s Drag Race UK. A promessa é a de levá-lo numa viagem por alguns períodos icónicos do passado. O objectivo é encontrarem o caminho de volta para 2020.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e o preço varia entre os 53€ e os 456€.

+ O novo brunch da cidade é drag e é na LX Factory

+ Os melhores bares gay em Lisboa