A Rua de Arroios vai ganhar árvores e passeios mais largos

Os próximos tempos serão de mudança na Rua de Arroios. A faixa de rodagem vai ficar mais estreita, permitindo-se assim o alargamento dos passeios (que vão levar piso novo) e a plantação de árvores, bem como "acabar com o estacionamento abusivo em segunda fila", informa a Junta de Freguesia de Arroios, que tem a cargo a obra de requalificação, fruto de um contrato de delegação de competências com a Câmara Municipal de Lisboa.

DR/JFA Projecto para a Rua de Arroios

Ao mesmo tempo, o espaço para estacionamento será reorganizado, mantendo-se o número de lugares actual, serão criadas áreas específicas para carga e descarga de mercadorias e a zona pedonal ganhará novo mobiliário urbano.

DR/JFA Projecto para a Rua de Arroios

O início da requalificação da Rua de Arroios estava previsto para Setembro/Outubro, mas apenas no final de Outubro foi lançado o concurso de empreitada, prevendo-se para "breve" o arranque da obra, que se integra num plano de alterações com vista à melhoria do espaço público da freguesia. Do calendário fazem parte a requalificação do parque infantil do Jardim Constantino (em curso), da Rua Gomes Freire, da zona envolvente do Mercado de Arroios e do jardim da Igreja dos Anjos.

