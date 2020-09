A Rua é Sua chega à Penha de França com actividades até ao final de Setembro

O programa a Rua é Sua, que tem tornado algumas ruas pedonais um pouco por toda a cidade também parte à conquista da Penha de França. Neste caso, junto ao Mercado de Sapadores, onde todos os fins-de-semana do mês de Setembro vão ter actividades diferentes e para todas as idades.

A primeira, a 5 e 6 de Setembro, é o Mercadinho Gastronómico, um mercado de street food com comida tradicional portuguesa, mexicana, hot dogs, churrasco e vegetariana e também bolos, gelados e bebidas, para provar entre as 10.00 e as 19.00.

No dia 12 de Setembro acontece a Feira dos Sentidos (10.00-19.00), dedicada ao ambiente e à sustentabilidade, à boleia de debates, oficinas com transmissão online e bancas de marcas que promovem o consumo responsável, como os cosméticos naturais da Zahy e os ténis da Skizoo, feitos com plástico retirado do mar. O dia seguinte é dedicado às crianças que podem brincar em segurança na rua durante o evento Playstreet (11.00-13.00, 14.00-18.00). A macaca, o rei manda, as escondidas, as caricas, os berlindes ou o elástico serão algumas das actividades disponibilizadas pelo projeto Brincapé, da Associação Portuguesa para a Segurança Infantil (APSI), num evento que se repete noutros domingos, a 20 e a 27 de Setembro.

O ambiente volta a ter destaque a 19 de Setembro. No Dia do Planeta (10.00-19.00), a Rua da Penha de França acolhe as scooters da eCooltra, as trotinetes da Bolt ou os carrinhos a pedal da Trycycle que estarão disponíveis para umas voltinhas em segurança, sob o olhar atento da Polícia de Segurança Pública que estará presente numa acção de sensibilização. Haverá ainda outras actividades a decorrer, como aulas de yoga pela Confederação Portuguesa do Yoga.

O último sábado de Setembro será o Dia do Vizinho e uma boa oportunidade para aproximar ainda mais a comunidade. A Associação Par-Respostas Sociais marcará presença para promover a cidadania e participação, a Câmara Municipal de Lisboa vai oferecer um workshop de compostagem, a associação Frame Coletivo vai apresentar um protótipo de mobiliário coberto de relva e a Associação Regador promete dinamizar a construção de um jardim vertical no Mercado de Sapadores.

Para garantir a segurança de todos os participantes, a lotação será limitada, as saídas e entradas controladas e a utilização de máscara será obrigatória, assim como a desinfecção das mãos. Limpinho, limpinho.

