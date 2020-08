Em Setembro há jazz, fado e cabaret na Freguesia de Santo António

Mesmo tendo em conta todas as normas recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde, a Junta de Freguesia de Santo António optou por, em Junho, adiar alguns dos eventos que tinha planeados no âmbito do programa cultural "Confiança e Diversidade", na sequência da resolução do Conselho de Ministros que estabeleceu restrições à Área Metropolitana de Lisboa.

O programa, desenhado pela Junta de Freguesia e que nasce em apoio aos agentes culturais, inclui sessões de jazz do Hot Clube de Portugal, uma sessão de fado que assinala o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, e uma actuação de cabaret.

Mais concretamente, o programa arranca com o Jazz na Praça que acontece todos os domingos de Setembro, às 18.00, no Jardim Alfredo Keil, na Praça da Alegria. No dia 6 com o quarteto de Marta Garrett (voz e ukelele), João Pedro Coelho (teclado), António Quintino (contrabaixo) e Luís Candeias (bateria); a 13 de Setembro com Pedro Felgar (bateria), Francisco Brito (contrabaixo), Óscar Graça (teclado) e Luís Cunha (trompete); a 20 de Setembro com Nuno Costa (guitarra), André Rosinha (contrabaixo), Feodor Bivol (guitarra) e Bruno Pedroso (bateria); e a 27 de Setembro com Margarida Campelo (teclado e voz), Bruno Pernadas (guitarra), João Fragoso (contrabaixo) e João Pereira (bateria).



Também no dia 27, mas às 19.30, os Suzie And The Boys animam a Praça da Alegria com um "cabaret sonoro" que inclui blues e ritmos latinos dos anos 50 e 60 do século XX. Um grupo composto por Miss Suzie na voz, Tiago Santos na guitarra, Nuno Sarafa na bateria, Monfrancesco no baixo, Fausto Ferreira no piano, Hugo Menezes na percursão, Nuno Reis no trompete e Zé Andrade no saxofone.

No Jardim Marcelino Mesquita, na Praça das Amoreiras, pode assistir, no dia 19 de Setembro (17.00) a um espectáculo de homenagem a Amália Rodrigues, com fados interpretados pela fadista Mel.

Todos os espectáculos são de entrada livre, mas a entrada é limitada aos lugares existentes, uma das medidas de contingência preparadas para os eventos organizados pela Freguesia de Santo António. Há também circuitos próprios de circulação ou distância de pelo menos dois metros entre a boca de cena e a primeira fila de espectadores. Não é possível fazer reserva, mas há um período de entradas e saídas alargado, que ajuda a cumprir com as regras de distanciamento.

