A sequela do clássico ‘O Falcão de Malta’ é uma minissérie e leva Sam Spade para França

Sam Spade está de volta. O protagonista do conhecido romance O Falcão de Malta, de Dashiell Hammett, é o personagem principal da minissérie Monsieur Spade, uma sequela da história original e mais um mistério policial que estreia em Portugal a 22 de Maio, no TVCine Edition.

O Falcão de Malta chegou às livrarias há quase um século, mais precisamente em 1930. Um romance policial escrito pelo norte-americano Dashiell Hammett, autor que se dedicou à chamada ficção hard boiled, que popularizou a figura do detective privado que segue o seu próprio código moral, muitas vezes violento e quase sempre duvidoso, um género precursor do noir. O anti-herói de O Falcão de Malta é o detective Sam Spade, popularizado no cinema por Humphrey Bogart no filme que em Portugal foi baptizado com o título Relíquia Macabra (1941), apesar de os livros terem merecido uma tradução mais fiel ao original, The Maltese Falcon. Esse foi o primeiro filme escrito e realizado por John Houston, tendo sido nomeados aos Óscares nas categorias de Filme, Argumento e Actor Secundário (pela prestação de Sydney Greenstreet). Para a Time Out, é de resto um dos 100 melhores filmes da história do cinema.

O enredo original andava à volta de uma peça em forma de falcão, datada do século XV e cobiçada por uma série de traficantes, entre eles uma linda mulher de seu nome Brigid O'Shaughnessy, que se tornou um interesse amoroso de Spade, muito embora tenha terminado atrás das grades. E é este o ponto de ligação a Monsieur Spade.

© 2023 BBP SPADE, LLC Clive Owen, em 'Monsieur Spade'

No arranque desta nova aventura, estamos no ano de 1955 e muito longe da antiga morada de Sam Spade, em São Francisco, Estados Unidos da América. Agora é o actor britânico Clive Owen (Um Homicídio no Fim do Mundo) que assume o papel e, por esta altura, o detective ruma à aldeia de Bozouls, França, na companhia de uma criança chamada Teresa (Cara Bossom). A jovem é filha de Brigid, que neste interregno conseguiu uma liberdade condicional da prisão, tendo quebrado as regras e fugido para Istambul, Turquia, onde poucos anos mais tarde acabaria por morrer num acidente. Não sem antes deixar expresso em testamento um desejo: que Sam Spade levasse a sua filha até França, para a entregar ao pai. Só que, quando Spade lá chega, o pai está em paradeiro desconhecido. A miúda fica a viver num convento de freiras vizinho e Spade casa-se com uma mulher local chamada Gabrielle (Chiara Mastroianni), que vive numa mansão e conduz um Rolls Royce. Oito anos passam e é aqui que o detective reformado volta a estar no epicentro de uma série de mistérios, em particular o assassinato de seis freiras do convento, numa trama que tem o pós-Guerra de Independência Argelina como pano de fundo.

Monsieur Spade não é a primeira sequela de O Falcão de Malta, mas é a que mantém um ambiente muito próximo da história original. É, aliás, considerada uma produção do género neo-noir, ao contrário do filme O Falcão Negro (1975), uma comédia disparatada que dá seguimento a Relíquia Macabra e em que é o filho de Sam Spade (George Segal) que se envolve com o falcão de serviço. Nessa produção, há até alguns actores que repetem os papéis do filme de John Houston, como Lee Patrick no papel da secretária Effie e Elisha Cook Jr., como o assassino Wilmer Cook. Já Monsieur Spade arranca com a ficha (técnica) limpa. Os criadores – e argumentistas – são os experientes Tom Fontana e Scott Frank (que realiza os seis episódios), ambos com provas dadas na televisão e cinema. Frank é o criador de Gambito de Dama (2020) e um nomeado aos Óscares pelos argumentos de Logan (2018) e Romance Perigoso (1999). E Fontana é o criador da série City on a Hill (2019-2022) e vencedor de três Emmys pelo argumento das séries S.O.S. Urgências (1982-1988) e Departamento de Homicídios (1993-1999).

Monsieur Spade chega a Portugal com uns meses de atraso, tendo em conta que estreou nos Estados Unidos e também em França a 14 de Janeiro, uma vez que é uma co-produção norte-americana e francesa, juntando a AMC ao Canal+ e produtoras dos dois países, como a Black Bear Pictures e a Haut et Court TV. Após a estreia no TVCine Edition, os episódios ficarão disponíveis no serviço de vídeo on-demand TVCine+.

TVCine Edition. Estreia a 22 de Maio, às 22.10

