A STET Livros & Fotografias abriu num novo espaço e de cara lavada

Desde 2011 que a STET faz as delícias dos amantes de arte e fotografia. Antes, funcionava no Bairro Alto, numa cozinha do século XVIII e devido à crescente falta de espaço para vender livros, os responsáveis andaram à procura de uma nova casa para ficar e agora decidiram mudar-se para a zona de Alvalade. A inauguração deste novo espaço aconteceu no dia 19 de Abril.

Se gosta de arte e fotografia, então não pode deixar de visitar este novo espaço. A STET não só vende livros dedicados à arte e à fotografia, mas também fotografias, livros de artistas e edições de autor. No entanto, não é só de livros que se faz a STET. O espaço também vende peças de design exclusivas de artistas portugueses, como materiais de joalharia e de cerâmica. "O nosso mote é, claramente, a promoção da edição de livros de arte portugueses", diz Filipa Valladares à Time Out. Neste mesmo espaço de Alvalade, funciona, também, o projecto de arquitectura 1:1 de Filipa Junqueira, a artista que idealizou toda a decoração e iluminação do espaço.

"O que diferencia a STET de outras livrarias é o facto de vendermos livros originais e edições limitadas que já se encontrem esgotados no mercado", acrescenta ainda Filipa. Para além de livraria, a STET funciona também como editora de livros, tendo algumas parcerias com editoras fotográficas portuguesas, como a Ghost. Um dos exemplares editados pelo espaço foi uma obra de Xavier Almeida, "Um Livro Dentro D’Outro".

A STET tem por hábito organizar e participar em feiras e eventos dedicados aos livros, como a Feira do Livro de Lisboa, que acontece entre os dias 25 de Maio e 13 de Junho no Parque Eduardo Sétimo. "A STET associa-se também frequentemente a feiras internacionais de livros, tendo como objectivo principal a divulgação de produtos livreiros portugueses lá fora e trazer para Portugal aquilo que de melhor se encontra no estrangeiro", finaliza Filipa.

Aqui, há preços para todos os gostos. Os livros mais simples, como as fanzines, encontram-se a 5€, mais coisa, menos coisa, e há outros que por serem considerados umas relíquias podem chegar, nada mais, nada menos que aos 800€. De entre as maiores preciosidades, pode encontrar a "Lisboa, Cidade Triste e Alegre" de Victor Palla à venda na STET.

STET Livros e Fotografias. Rua Acácio de Paiva, 20A, Lisboa. Ter-Sex 15.00-20.00 e Sáb 15.00-19.00

