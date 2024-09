A super-Lua está de volta, mas desta vez com um eclipse parcial

A super-Lua da Colheita, assim chamada por ser a Lua cheia mais próxima do equinócio de Outono e do período de colheitas de Setembro, vai iluminar o céu esta terça-feira, mas será “ensombrada” por um eclipse lunar parcial a partir das 01.43 de quarta-feira, dia 18.

Fala-se em Super Lua sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu, o ponto da órbita em que o satélite natural se encontra mais próximo da Terra, neste caso a uma distância de 357.486 quilómetros.

Fique ainda a saber que foram os nativos americanos que baptizaram a Lua cheia de Setembro de “Lua da Colheita”, porque a sua luz brilhante facilitava as colheitas nesta altura do ano.

Já um eclipse acontece quando a Terra passa entre a Lua e o Sol, criando um alinhamento que bloqueia a luz solar no satélite natural do nosso planeta. Em Portugal continental e no Funchal, o pico do eclipse, que será apenas parcial, acontece às 03.34, menos uma hora no arquipélago dos Açores.

Além da Europa, o fenómeno astronómico também poderá ser visto a partir da América do Norte, da América do Sul e de África.

Caso se queira tornar um astroturista profissional, só tem de descobrir qual é a melhor app para ver as estrelas para si. Nem todos temos a sorte de viver na região do Alqueva, onde há uma média de mais de duas centenas de noites sem nuvens, perfeitas para apreciar o tecto natural da Terra em todo o seu esplendor. Mas, como já provámos, mesmo na cidade é possível ver as estrelas.

+ Em Lisboa, as temperaturas vão descer 10ºC esta semana (e talvez chova)