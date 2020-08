A Tarte agora tem O Gelado de tarte de amêndoa e mais quatro sabores

Base molhadinha, cobertura estaladiça e com sabor a amêndoa e caramelo, com bons bocados de amêndoa. A descrição é a d’A Tarte que se deu a conhecer aos alfacinhas em 2011 mas também do primeiro gelado que a marca lançou, ainda em 2019, como teste. Este Verão criaram uma nova chancela para abarcar mais sabores: O Gelado tem cinco sabores diferentes e vem em potes.

A ideia de criar um gelado a saber à tarte foi de Vasco Valença Sousa, um dos sócios que se tem dedicado ao mundo dos gelados em paralelo. Ao sabor da amêndoa juntou-se o caramelo salgado, num resultado que mistura o cremoso do gelado com o crocante dos bocadinhos de tarte.

A esse sabor (6,95€) juntam-se mais quatro: o de chocolate, cookies e flor de sal, feito com 54,5% de cacau (6,95€), o pecan e praliné, com pedaços de nozes pecan (6,95€) e as opções vegan de chocolate e leite de coco (7,45€) e o sorbet de morango, produzido com morangos frescos da região de Palmela (6,95€).

Os potes de gelado estão à venda nos supermercados El Corte Inglés, Supercor, Auchan e Apolónia. Também os pode encomendar através da plataforma de entrega Uber Eats.

