A temperatura vai subir no Isco com quatro jantares picantes

Ricardo Felner e Natalie Castro vão cozinhar pratos picantes da Ásia, replicando os ensinamentos do curso virtual Super Club Malagueta. São quatro jantares, a 7, 8, 14 e 15 de Maio.

Depois das três edições de Super Club Malagueta, um curso virtual dedicado à comida picante, Ricardo Felner, jornalista e ex-director da Time Out, vai assumir a cozinha da padaria artesanal e bistro Isco, em Alvalade, para servir quatro jantares onde irá cozinhar alguns dos pratos confeccionados nessas sessões online.

Nos fins-de-semana de 7 e 8 de Maio e de 14 e 15 de Maio, “a temperatura vai subir no Isco e, desta vez, não será por causa dos fornos do pão”, assegura o autor do livro O Homem que Comia Tudo, editado pela Quetzal em Fevereiro de 2020.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ISCO (@iscopaoevinho)

O menu será fixo e recriará alguns dos pratos preparados nas sessões virtuais, todas coisas “clássicas e picantes da Ásia”. Panaeng de vaca e amendoim, porco ma la de Sichuan e madras indiano serão algumas das propostas. Com excepção da ilustre bifana com molho de malaguetas, um clássico nacional. A sobremesa, um arroz glutinoso de côco, curd de lemongrass, manga e geleia de malagueta, fica a cargo de Natalie Castro, chef residente do Isco.

“Vinde, Vinde, que vai estar calor. A qualidade do regabofe, da cerveja e do vinho está garantida”, escreve o jornalista nas redes sociais. Para efectuar a reserva, pois os lugares serão limitados, deverá enviar um e-mail para ola@isco.pt.

