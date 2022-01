A “tempestade” da pandemia fechou a Queijaria Machado no Chiado

No início de 2020, a Time Out falava sobre o nascimento da primeira concept store de queijo em Portugal, em pleno Chiado. Gabámos os queijos franceses, ingleses, suíços, espanhóis, portugueses e italianos que compunham as suas prateleiras e piscavam o olho aos amantes de queijo que por lá passavam. À loja juntaram-se as degustações, as refeições e até as formações. A Queijaria Machado pode ter nascido na pandemia, mas como muitos outros negócios não lhe resistiu e vai fechar portas já no dia 22 de Janeiro.

A notícia foi dada inicialmente por João Machado, um dos sócios, através de uma mensagem que fez chegar a clientes e seguidores. "Esta decisão prende-se sobretudo com a instabilidade e incerteza que a pandemia trouxe e trará aos negócios relacionados com turismo gastronómico, em particular à Queijaria Machado", lê-se. "A esperança terá que ser a última a morrer, por isso a nossa promessa irá no sentido que iremos tudo fazer para que exista uma nova oportunidade de estarmos novamente reunidos à volta do gosto pelo queijo e tirarmos prazer desses momentos", acrescenta.

Em conversa com a Time Out, João Machado, compara a pandemia a uma “tempestade” e afirma que é preciso “aterrar em segurança”. Este é o “período de aterrar”, sublinha, “o próximo período é para avaliar as possibilidades”, deixando em aberto o que se seguirá, sem descartar um regresso da Queijaria Machado noutros moldes.

Antes de fechar, há uma liquidação no stock de vinhos, acessórios e queijos. Os vinhos e os acessórios estão à venda com descontos até 50% do original e os queijos a menos de 30%.

R. Vítor Cordon 43 (Chiado). Ter-Sáb 10.30-19.00.

