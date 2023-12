A Terra Treme faz 15 anos. E há 100 filmes para ver na Casa do Comum

O ciclo “15 Anos, 100 Filmes” arranca já na quinta-feira, 14 , com o documentário ‘Bab Sebta’, de Frederico Lobo e Pedro Pinho. E dura até 25 de Janeiro do próximo ano.

No filme de Visconti de 1948, Terra Treme, um grupo de pescadores tenta libertar-se das amarras dos patrões e compra um barco. Sessenta anos depois, em Portugal, um grupo de seis cineastas comprou a sua independência com a criação de uma produtora que sonhava com novos modelos de produção, adaptados às necessidades de cada criação e à visão dos realizadores na concepção global de cada filme. Quinze anos volvidos, a produtora sopra as velas na Casa do Comum, com um ciclo de cinema composto por 100 dos filmes que produziu, entre curtas e longas-metragens. A primeira sessão, de 61, acontece já esta quinta-feira, 14, prolongando-se até 25 de Janeiro.

O programa, chamado "15 Anos, 100 Filmes", começa com a exibição do documentário Bab Sebta (2008), de Frederico Lobo e Pedro Pinho, que percorre as fronteiras entre Marrocos e Espanha, acompanhando a espera e escutando as vozes dos que procuram chegar à Europa. O ciclo termina com a curta-metragem Estados da Matéria (2005), de Susana Nobre, sobre o quotidiano de uma casa onde mora uma mãe e sua filha bebé; e Clandestina, a mais recente longa de Maria Mire (2023), sobre Margarida Tengarrinha (1929-2023), resistente anti-fascista e falsificadora de documentos.

Fundada por João Matos, Leonor Noivo, Luisa Homem, Pedro Pinho, Susana Nobre e Tiago Hespanha, a Terra Treme produziu até hoje um total de 115 filmes (68 longas-metragens e 47 curtas-metragens). “Nestes 15 anos criámos um espaço de partilha de afinidades, visões e vontades, algo tão essencial ao cinema e à sua reinvenção, e é isso que hoje queremos preservar e comemorar”, assinalam os sócios-fundadores do colectivo, que se define como uma “plataforma de criação capaz de criar modelos de produção à medida dos filmes que queria desenvolver”, em comunicado. A programação deste aniversário pode ser consultada na página oficial de Facebook da produtora.

Casa do Comum (Bairro Alto). 15 Dez-25 Jan. 5€

