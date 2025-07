A UNESCO acaba de anunciar 26 novos sítios que são Património Mundial

Atenção: a nova lista de locais eleitos como Património Mundial da UNESCO já saiu.

No âmbito dos esforços para identificar, preservar e proteger locais de património cultural em todo o mundo, a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – compila listas de sítios que tenham um “valor universal excepcional para a humanidade”. Estes sítios conjugam a preservação da história humana, da natureza e da cultura, oferecendo às gerações futuras a oportunidade de aprender com o passado, valorizar o presente e construir um futuro melhor – tudo isto enquanto se viaja por lugares verdadeiramente deslumbrantes. E agora, depois da 47.ª sessão da organização, realizada este mês na sede em Paris, 26 novos lugares foram adicionados à lista.

Entre os recém-chegados encontra-se a Paisagem Cultural do Monte Mulanje, no Malawi. Trata-se de um terreno curvo e exuberante no sudeste africano, com um dos maiores inselbergues (colinas rochosas isoladas) do mundo: o próprio Monte Mulanje. De acordo com a descrição da UNESCO, os povos indígenas Yao, Mang’anja e Lhomwe, que vivem nas áreas à volta do monte, realizam rituais para honrar a abundância e a sacralidade da terra, o que reflecte a importância da harmonia espiritual e ecológica entre as pessoas e a natureza.

Os Palácios Bávaros do Rei Luís II da Alemanha também entraram para a lista deste ano e estão abertos ao público, preservados como museus desde a sua morte em 1886. Cada palácio era um refúgio pessoal para Luís II. Linderhof, Schachen, Herrenchiemsee e Neuschwanstein combinam, de forma impressionante, a arquitectura romântica da época com as paisagens naturais da Alemanha. Imagine castelos brancos a erguerem-se de florestas verde-escuras, fontes ao ar livre com montanhas como pano de fundo e até um palco construído numa gruta artificial chamada Gruta de Vénus.

Outras novas atracções incluem as domus de janas da Sardenha, em Itália (conhecidas como “casas das fadas”); os Megálitos de Carnac e das margens do Morbihan, em França; os Centros Palaciais Minoicos de Creta, na Grécia; e o Complexo Gola-Tiwai, na Serra Leoa, que abrange o Parque Nacional da Floresta Gola e o Santuário de Vida Selvagem da Ilha Tiwai.

Os 26 novos locais eleitos Património Mundial da UNESCO para 2025

Locais de Memória no Cambodja: de centros de repressão a locais de paz e reflexão – Cambodja Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu – Brasil Ecossistemas Costeiros e Marinhos do Arquipélago dos Bijagós – Omatí Minhô – Guiné-Bissau Locais Patrimoniais Culturais da Antiga Khuttal – Tajiquistão Paisagem Cultural Diy-Gid-Biy das Montanhas Mandara – Camarões Paisagem Paleontológica de Faya – Emirados Árabes Unidos Parque Florestal do Instituto de Investigação Florestal da Malásia, Selangor – Malásia Tradição Funerária na Pré-História da Sardenha – as domus de janas – Itália Complexo Gola-Tiwai – Serra Leoa Paisagens Militares Maratha – Índia Megálitos de Carnac e das margens do Morbihan – França Centros Palaciais Minoicos – Grécia Monte Kumgang – Montanha de Diamante vista do mar – República Popular Democrática da Coreia Paisagem Cultural do Monte Mulanje – Malawi Møns Klint – Dinamarca Paisagem Cultural de Murujuga – Austrália Gravuras Rupestres ao longo do ribeiro Bangucheon – República da Coreia Pinturas Rupestres da Gruta Shulgan-Tash – Federação Russa Sardes e os Túmulos Lídios de Bin Tepe – Turquia Conjunto Arqueológico de Port Royal do século XVII – Jamaica Rota Colonial Transístmica do Panamá – Panamá Palácios do Rei Luís II da Baviera: Neuschwanstein, Linderhof, Schachen e Herrenchiemsee – Alemanha Sítios Pré-Históricos do Vale de Khorramabad – Irão Rota Wixárika através de Sítios Sagrados até Wirikuta (Tatehuarí Huajuyé) – México Túmulos Imperiais de Xixia – China Complexo Monumental e Paisagístico de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac – Vietname

