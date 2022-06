A vida é um cabaret e o de Lisboa é “spectacular”

Arranca esta quinta-feira a quarta edição do The Spectacular Cabaret Fest Lisbon, que reúne na Voz do Operário mais de 30 artistas portugueses e estrangeiros.

Festival de artes performativas como burlesco, cabaret e variedades, o The Spectacular Cabaret Fest Lisbon está de volta estas quinta e sexta-feira. À quarta edição, o evento organizado pela associação Grande Cabaret Lisboa vai reunir mais de 30 artistas portugueses e estrangeiros na sala de espectáculos da escola A Voz do Operário.

Os cabeças de cartaz incluem artistas nacionais como Veronique Divine, Louise L’Amour, Fraulein Margret ou a dupla Alejandro & Naomy Beauty, e nomes que vêm de fora como é o caso de Arthur Cadre (França), Bustie La Tish (Holanda), Miss Cherry On Fire (Reino Unido), Mr. Whatever (Espanha), entre outros.

E há vários tipos de bilhetes disponíveis para se sentar a ver o espectáculo: o bilhete diário inclui as modalidades balcão (12€), plateia (20€) e o bilhete VIP (30€) que lhe dá direito a um lugar numa mesa para quatro pessoas. O passe para os dois dias tem as mesmas modalidades, com os preços a passarem a 20€, 35€ e 50€, respectivamente.

Mas há mais cabaret numa festa de aquecimento para o festival. A 16 de Junho, quinta-feira, o rockeiro RCA Club, em Alvalade, acolhe a Warm-Up Party (entrada a 8€) a partir das 22.00, numa noite que promete algumas surpresas e bilhetes para a festa oficial para os que melhor abraçarem o tema na roupa que levarem vestida.

As reservas para a Warm Up fazem-se aqui e os bilhetes do festival estão disponíveis na Ticketline.

+ Culturgest dá boas-vindas ao Verão com programação gratuita

+ Há um novo programa musical a dar à Costa este Verão. E é grátis