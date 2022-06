Culturgest dá boas-vindas ao Verão com programação gratuita

É o segundo ano consecutivo que a Culturgest resolve estender as suas fronteiras. Entre 23 Junho e 3 de Julho, a programação acontece dentro e fora de portas, é gratuita e inclui desde conferências e debates até visitas guiadas e espectáculos. Destaca-se desde logo, por exemplo, a presença confirmada do coreógrafo francês Boris Charmatz, que vai invadir a Alameda Dom Afonso Henriques com um elenco de bailarinos de França e Portugal e quem mais quiser juntar-se à festa.

Boris Charmatz vem a Lisboa em dose tripla: apresentar o espectáculo [terrain] Lisboa (23 Jun-2 Jul), participar numa conversa (25 Jun) e dar aulas a estudantes, profissionais e público em geral (25 Jun-1 Jul, inscrições através de e-mail). Depois de ter conquistado os maiores festivais e museus do mundo com o seu Musée de la Danse, o coreógrafo francês faz questão de levar a dança ao espaço público e enfrentar questões urgentes como a ecologia urbana, a democratização das artes e a participação activa. Pelo meio, dá o corpo às balas, como quem diz ao sol e à chuva, ao ruído da cidade e às coisas que vão inevitavelmente acontecer à sua volta.

Entre toda a programação, destaca-se também a música de David Maranha, dos Osso Exótico, e Jean-Hervé Peron, dos Faust, que vão acompanhar o encerramento da exposição de Tony Conrad com um concerto a 1 de Julho, pelas 21.30, após a exibição do filme The Flicker (1966), no Auditório Emílio Rui Vilar da Culturgest. Para o mesmo local, está também prevista a apresentação de Bal Moderne, no dia 3 de Julho, das 15.00 às 18.00. “Três coreografias simples são ensinadas – em directo e sem ensaio prévio – a um grupo de pessoas, amantes de dança, com ou sem experiência. O resultado é uma experiência de dança colectiva, partilhada entre amigos e desconhecidos, plena de oportunidades de convívio”, lê-se em comunicado.

Antes, a 2 de Julho, revelam-se os segredos da Colecção de Arte Contemporânea da CGD, numa oportunidade rara para descobrir como a equipa da Culturgest conserva as cerca de 1800 obras de pintura, desenho, escultura, fotografia, vídeo e instalação.

O programa completo está disponível online, no site da Culturgest. A participação nas diferentes actividades é gratuita, excepto o acesso às exposições, para as quais é possível adquirir bilhete a preço reduzido (1€).

Vários locais. 23 Jun-3 Jul, vários horários. Gratuito (excepto exposições).

