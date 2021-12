Abram alas. Este autocarro leva-o a ver as luzes de Natal em Lisboa

Durante o mês de Dezembro, é possível percorrer as ruas da cidade a bordo do X-Mas Bus. Os bilhetes custam 4€ e 8€.

As ruas de Lisboa já ganharam aquele brilho extra, como aliás manda a tradição. Para que não lhe escape nenhuma das inovações natalícias na decoração da cidade, já é possível subir a bordo de um autocarro (sim, que nem um turista) que o leva a ver as luzes de Natal. O veículo já circula por aí e vai percorrer o centro de Lisboa até 30 de Dezembro.

Em 2020 não foi possível por este autocarro na estrada devido ao estado de avanço da pandemia de Covid-19, mas 2021 volta a ser ano de X-Mas Bus, cortesia da Cityrama Gray Line Portugal. E não estamos a falar de um veículo longo qualquer: tem três metros de altura, dois andares e está decorado a rigor para o Natal.

O percurso começa na Praça do Marquês de Pombal e termina na Praça do Comércio, atravessando todo o centro de Lisboa. Os preços são 4€ para crianças até os 12 anos e 8€ para adultos e os bilhetes podem ser comprados no autocarro, antes do início da viagem.

Praça do Marquês de Pombal, de 1 a 15 de Dezembro, Seg-Qui 18.30-20.30 e Sex-Dom 17.30-21.30, a cada 60 minutos. De 16 a 30 de Dezembro, Seg-Qui 17.30-20.30 e Sex-Dom 17.30-21.30, a cada 60 minutos. Pára apenas no dia 25 de Dezembro.

+ A magia do Reino do Natal regressa a Sintra e a entrada é grátis

+ Natal em Lisboa: concertos, espectáculos e mercados para entrar no espírito