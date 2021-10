As ‘urban wineries’ começaram a surgir nos últimos 15 anos em algumas cidades do mundo. Em Portugal ainda não havia nenhuma com este conceito. Até agora.

O que define uma urban winery? Em poucas palavras, é uma adega no centro da cidade. Uma das razões pelas quais, normalmente, adega e vinhas estão localizadas no mesmo sítio, ou bastante perto, é evitar que as uvas sejam afectadas pelo calor durante o transporte, já que a época de vindimas é (quase) sempre bastante quente. Porém, isso não quer dizer que não possa ser de outra maneira. Os meios de transporte estão hoje tecnologicamente mais avançados e, no caso de Portugal, bem... num tirinho nos pomos em qualquer lado. Mas, se mesmo assim isso se pode considerar uma desvantagem, várias são as especificidades que tornam as urban wineries tão sui generis, dando-lhes até vantagem.

Falamos de proprietários com mente aberta (só podia, não é?); decoração divertida e original; ambiente descontraído; possibilidade de comprar os vinhos directamente na adega; porta aberta para assistir aos mais diversos processos da produção do vinho; prova in loco; e, talvez a característica mais importante de todas, dá para lá chegar de transportes públicos. Tudo isto se encontra na Adega Belém, a primeira adega verdadeiramente citadina em Portugal.

©Gabriell Vieira Adega Belém

Pet friendly – com presença constante da Lili, a cadela mais simpática que alguma vez se viu numa adega –, a Adega Belém abriu em 2020 pelas mãos de Catarina Moreira e David Picard, uma portuguesa e um alemão que nem sempre se dedicaram aos vinhos. Ela era bióloga e estudava o comportamento sexual e a pronúncia das rãs, e ele professor universitário na área da Antropologia. Conheceram-se num churrasco de uma amiga em comum, em 2010. Cansados da academia, decidiram dedicar-se à Enologia.

Gabriell Vieira David Picard e Catarina Moreira, proprietários da Adega Belém

Naquela antiga oficina de automóveis, numa ruela de Belém, encontraram o seu ninho, de amor e de vinho, decoraram-no com cores alegres e quadros pintados com as suas filhas, e instalaram as cubas de inox, as barricas, a prensa e tudo mais. As uvas, compram ao Instituto Superior de Agronomia e a produtores de Lisboa e da Península de Setúbal. Apanham-nas à mão e levam-nas para a adega numa Toyota Dyna, que já é quase um membro da família. Os vinhos são iguais a quem os faz: únicos, genuínos, divertidos, bons. E tudo aqui tão perto.

Travessa Paulo Jorge, 9 (Belém). adegabelem.com

