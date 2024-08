Afinal, monges do Convento dos Capuchos jogavam e fumavam cachimbo

O Convento dos Capuchos tem novo núcleo museológico com as peças que resultaram da investigação histórica e arqueológica realizada desde 2011 no âmbito do projecto global de requalificação do monumento. Os achados incluem algumas peças, datadas dos séculos XVII e XVIII, que surpreenderam os arqueólogos. São elas cinco cachimbos em caulino (um minério usado para fazer objectos de cerâmica) e nove malhas de jogo.

Sendo a ordem franciscana extremamente rigorosa na defesa de uma vida de total despojamento dos seus monges, e sendo o próprio edifício do convento de extrema pobreza de construção, estes objectos ligados ao ócio, e possivelmente até ao vício, são inesperados. Uma das hipóteses explicativas dos achados é serem o reflexo de uma evolução do modo de vida dos franciscanos neste período, já distante da data de fundação do convento, em 1560.

O novo núcleo museológico do convento apresenta 70 peças e o conceito expositivo assenta na dualidade – o espírito e o corpo, o divino e o humano, o bem e o mal, a luz e a sombra, a observância e a transgressão – dando assim contexto à contradição entre o que dizem os austeros Estatutos da Província da Arrábida, que regiam a vida deste convento, e a realidade que cachimbos e peças de jogo deixam antever.

Convento dos Capuchos. Seg-Dom 09.00 às 17.30 (último bilhete e última entrada às 17.00). Bilhete normal: 11€

+ Ópera nos Olivais e o adeus de Chainho. Vêm aí três semanas de música ao ar livre