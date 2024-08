Ópera nos Olivais e o adeus de Chainho. Vêm aí três semanas de música ao ar livre

É o costume: Setembro volta a ficar marcado pelo arranque da agenda cultural da cidade, em parte graças a mais uma edição da programação Festas na Rua, dinamizada pela Lisboa Cultura/EGEAC. O evento de abertura está marcado para 7 de Setembro, às 21.30. O primeiro de nove grandes concertos acontece no Vale do Silêncio, nos Olivais, onde o Coro e a Orquestra Gulbenkian, sob a direcção do maestro Cesário Costa, entoa árias de famosas óperas – Carmen, de Bizet, Aida e Nabucco, de Verdi, e Madama Butterfly, de Puccini.

Um começo solene, que abre caminho a três semanas de música ao ar livre e de entrada gratuita, um pouco por toda a cidade. Já o ciclo Jazz no Jardim ocupa duas quintas-feiras do mês de Setembro. No dia 12 de Setembro, o Jardim da Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica, recebe Cristina Branco, o pianista Mário Laginha e a Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal para recriar o concerto de 2019 com a Big Band da Rádio Frankfurt. No dia 19 de Setembro, o cenário é outro – o Jardim da Quinta da Paz, no Lumiar, serve de palco ao pianista João Paulo Esteves da Silva e à Orquestra Jazz de Matosinhos, que apresentam a reedição do disco Vela Senão Sem, de 2013. Ambos os concertos estão marcados para as 19.00.

Rita Carmo António Chainho

A música portuguesa chega a 13 de Setembro à Praça do Município, às 21.00. António Chainho despede-se dos palcos com o espectáculo Lisboa Saudade. Para ajudar à festa, o guitarrista e compositor faz-se acompanhar de brilhantes interpretes, entre eles Carminho, António Zambujo, Marta Pereira da Costa e o Quarteto de Cordas Naked Lunch. No dia seguinte, é a vez de Rui Massena ocupar a mesma praça lisboeta, a partir das 19.00. Consigo leva a ensemble e uma mão cheia de convidados, num espectáculo inédito.

A edição de 2024 das Festas da Rua termina a 29 de Setembro, mas um dia antes, o cartaz continua de pedra e cal da Praça do Município. A partir das 17.45, a celebração da música portuguesa e da sua multiculturalidade chega pela mão da Associação Mundu Nôbu. Arranca com uma conversa e segue com um concerto, que contará com Maro, Mayra Andrade e Criolo.

Mas há mais. Os finais de tarde de domingo são animados por bandas filarmónicas, portadoras de repertório tradicional, popular e erudito. No dia 15 de Setembro, o Jardim da Quinta das Conchas recebe a Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivense. No dia 22, a Banda Musical e Artística da Charneca apresenta-se no Coreto do Jardim do Campo das Amoreiras. A Banda da ACULMA actua no Coreto do Bairro do Condado, no dia 29 de Setembro. Os concertos acontecem sempre às 18.00.

Muito mais que música

EGEAC/José Frade Desfile Internacional da Máscara Ibérica

O FUSO, festival dedicado à videoarte, volta a cirandar pela cidade, já a partir de 27 de Agosto. Outro regresso é o do XVI Desfile Internacional da Máscara Ibérica, que no dia 21 de Setembro parte da Praça do Município, às 16.30, rumo ao Rossio. No cortejo, mais de 450 participantes vão exibir tradições de toda a Península Ibérica e ainda exemplares das famosas máscaras venezianas.

Também o Cinema no Estendal volta a esticar a sua tela nos velhos lavadouros da cidade. Este ano, os sítios escolhidos são o Lavadouro do Pátio da Moca, em Arroios, e o Lavadouro do Lumiar, onde será exibida uma selecção de curtas-metragens sobre o universo queer, mas também sobre os 50 anos do 25 de Abril. As sessões são sempre às 21.00, nos dias 13 e 14 de Setembro, na primeira localização, e 20 e 21 de Setembro, no Lumiar.

José Frade Cinema no Estendal

A fechar a programação deste ano das Festas na Rua, a estreia do Piano City, um festival dedicado ao piano, com mais de 30 concertos de artistas portugueses e internacionais, de várias gerações. O programa estende-se entre os dias 27 e 29 de Setembro, no Palácio Galveias, nos jardins do Museu de Lisboa e no Jardim dos Coruchéus.

Vários locais. 7-29 Set. Entrada livre. Toda a programação aqui

+ Em Outubro, vai poder correr na Ponte Vasco da Gama