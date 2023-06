Afinal não era o fim. Ivo Canelas repõe peça-fenómeno e leva-a em digressão

A última vez que Ivo Canelas interpretou Todas as Coisas Maravilhosas, escrito pelo britânico Duncan Macmillan, não foi, afinal, a última. Ao contrário do anunciado em Fevereiro, o actor está de volta aos palcos com o monólogo-sensação para uma suposta “última temporada”. Desta vez, além das novas datas para Lisboa, no Estúdio Time Out, está prevista uma digressão pelo país de Julho a Novembro, depois de quatro temporadas esgotadas, com mais de 150 espectáculos, com cerca de 30 mil espectadores, entre 2019 e 2023.

Na peça, que convida o público a participar e recordar a importância de reconhecermos e nos deslumbrarmos com o que nos rodeia, uma criança vai escrevendo, à medida que cresce, uma lista de coisas maravilhosas, razões para viver, com o intuito de tentar ajudar a mãe a recuperar de uma depressão, depois da sua primeira tentativa de suicídio. Em Lisboa, poderá vê-la entre 25 e 27 de Julho, de 1 a 25 de Agosto, de 5 a 6 de Setembro e de 1 a 3 de Outubro.

Há ainda datas confirmadas para Bragança (20 Jul, no Cine Teatro da cidade), Porto (13-17 Set, no M.Ou.Co), Ponta Delgada (5-7 Out, no Octant), Funchal (11-13 Out, no Casino da Madeira), Mirandela (21 Out, na Associação S. M. Artistas Mirandelenses) e Covilhã (4 Nov, no Teatro Municipal). Fora do país, haverá espectáculo em Luanda, Angola, nos dias 8 e 9 de Setembro.

Os bilhetes já estão disponíveis online, excepto para as datas da Madeira e da Covilhã, que só estarão à venda a partir de 3 de Julho, na Ticketline e na BOL respectivamente. Os preços variam entre os 7€ (Bragança) e os 22€ (Porto). Em Lisboa, custam 20€.

