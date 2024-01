Afinal, o que é uma renda acessível? Moedas propõe novo modelo de cálculo

O que está em vigor no PRA é que a taxa de esforço máxima permitida do agregado habitacional é de 30% (sendo reduzida em 2% por cada elemento dependente do agregado). Segundo o jornal Público, a forma como serão fixadas as rendas dos novos apartamentos públicos construídos por privados passa a ser definida por “um desconto de 20% sobre o valor mediano de mercado em cada freguesia”;