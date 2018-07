Afinal, os lisboetas gostam do turismo

Segundo um estudo da Associação de Turismo de Lisboa encomendado à Intercampus, 85% dos residentes em Lisboa acreditam que o turismo é positivo e 69% consideram que a cidade estaria pior sem ele.

No estudo a que a Time Out Lisboa teve acesso, em resposta à pergunta "Quando pensa nas visitas de turistas à cidade de Lisboa, como avaliaria a sua primeira reação?", 85% dos inquiridos acredita ter uma reação positiva (51%) e muito positiva (34%). Se contarmos apenas as respostas dos moradores do centro histórico, a percentagem desce para 72%.

Quanto à contribuição que o turismo pode dar a Lisboa, os resultados são semelhantes: 89% do total de moradores acha que a contribuição dos turistas para a cidade Lisboa é positiva (54%) ou muito positiva (35%). À pergunta se prefere muitos ou poucos turistas, apenas 25% dos lisboetas preferem uma cidade com menos turistas. Para 32%, o assunto é indiferente.

As principais desvantagens para os moradores passam pelo aumento do custo de vida (30% do total), despreocupação com os moradores (39% do total), enquanto o aumento de trânsito à boleia do turismo não parece preocupar muito: apenas 7% acredita ser uma das desvantagens do turismo em Lisboa. Não há desvantagem sem vantagens e para os moradores a principal é mesmo o desenvolvimento da economia, com 66% do total dos inquiridos a destacá-la no inquérito, à qual se segue o aumento do comércio (30%).

Já a frase "Por influência do turismo, a cidade tem hoje mais vida" arranca 85% de concordância, ao contrário dos 23% que concordam com a frase "O turismo tem prejudicado o ambiente da zona de Lisboa onde resido". Em resumo, e em jeito de soma no final do estudo, os dados recolhidos revelam que 69% dos residentes considera que a cidade estaria pior se não tivesse o turismo que hoje tem: 69% do total de residentes acha que sim, que estaria pior, enquanto que 56% dos residentes no Centro Histórico acham o mesmo.

+ As 20 melhores Mentiras Para Contar a Turistas

+ 20 coisas que os turistas fazem e todos os lisboetas devem experimentar