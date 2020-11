Agência de moda cria novo mercado para compras online com artigos de várias marcas

A forma como consumimos mudou, o mundo agarrou-se ainda mais ao online e as idas ao shopping passaram a ser cada vez mais idas ao site. Para responder à procura, a Companhia das Soluções, agência de comunicação, criou o C. Market, um mercado online que reúne várias marcas com quem trabalham.

Especializada em moda, beleza e lifestyle, esta agência de comunicação quis reagir a uma conjuntura negativa e dar voz às marcas com quem trabalham diariamente, reuni-las num só espaço, facilitando a compra. “Temos sempre a ambição de transformar situações negativas em oportunidades e, é neste contexto, que surge o C.Market. Vemos este nosso 1.º mercado online como oportunidade de comunicação e também, claro, de conversão em vendas”, refere em comunicado Sónia Pereira, fundadora e CEO da agência.

O C. Market é assim uma plataforma que agrega várias marcas representadas por uma selecção de produtos, podendo a navegação ser feita entre artigos de mulher, homem, calçado ou acessórios. A agência pediu também a algumas influencers e editoras de moda para que identificassem peças-chave e oferecessem a sua curadoria a este mercado.

André Opticas, Brazilian Bikini Shop, Concreto, Decenio, Elisabetta, Franchi, Ferrache, Hush Puppies, Lion of Porches, My Fair by Just.O e Steve Madden são as marcas que têm representação no mercado. “Acreditamos que o nosso papel enquanto agência também passa por apoiar os clientes que estão connosco, investindo em soluções inovadoras que lhes possam amplificar a comunicação e gerar negócio, bem como demonstrar a conexão que existe entre os diferentes parceiros do mercado”, acrescenta ainda Sónia Pereira.

As compras são feitas tal e qual como se de uma loja online se tratasse, podendo colocar no carrinho produtos de várias marcas, sendo os portes gratuitos para encomendas em Portugal Continental. O C. Market, lançado esta terça, 24, estará online durante um mês.

+ Time Out edita revista premium para o Natal

+ Comprar na Benamôr pode dar direito a uma bolsa personalizada pel’A Avó Veio Trabalhar