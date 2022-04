Agnes Nunes estreia-se em Lisboa com dois concertos já este sábado

Depois do norte do país, a cantora brasileira de pop e R&B chega em dose dupla ao Estúdio Time Out. Um dos concertos já está esgotado.

Começou por se deixar encantar por Lisboa ao gravar dois videoclipes (“Cabelo Bagunçado” e “Papel Crepom''). Agora, Agnes Nunes actua na capital este sábado, dia 2 de abril, no Estúdio Time Out. Depois de ter esgotado o concerto das 22.00, adicionou um novo horário (às 18.00) para que nenhum fã ficasse de fora. “Eu sou apaixonada por Lisboa, penso em Lisboa todos os dias”, admitiu a artista, durante uma conversa com a Time Out.

A cantora, que começou a carreira em 2017 a gravar covers para o seu canal do YouTube com o telemóvel, conta hoje com 634 mil subscritores nesta plataforma. Noutras redes sociais, os números são expressivos: mais de dois milhões de seguidores no Instagram, 700 mil no TikTok e mais de 150 milhões de streams no Spotify — um fenómeno que também tem atraído a atenção do público português.

DR Agnes Nunes

Com uma sua voz doce, a cantora confessa estar surpresa com o sucesso deste lado do Atlântico. “É muito louco. Você sabe que o seu trabalho, a sua música e a sua voz vão para além das fronteiras. No momento em que eu percebi que tinha fãs para além dos meus brasileiros que eu amo, eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Mas muito chocada também, porque eu não tinha a mínima ideia de que eu tinha fãs aqui.”

O seu álbum de estreia, Menina Mulher, mostra o seu lado mais intimista. “Tudo me inspira a escrever hoje em dia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de sentar e ouvir as histórias dos outros, porque eu não vivi tanto, só tenho 19 anos. Não vivi tanto quanto uma pessoa de 50, ou uma pessoa de 80. Na vida também, eu sou muito observadora, sempre fui. Eu vou para um lugar e fico observando as pessoas, imaginando a história daquelas pessoas, e faço música a partir daí.”

DR





E nem o Colors Show ficou indiferente ao talento de Agnes. A plataforma, que tem por objetivo dar a conhecer talentos distintos e originais de todo o mundo, convidou a cantora, que já esperava por uma oportunidade de participar. A actuação virtual fez crescer a comunidade de fãs em Londres, onde tem um concerto marcado para o dia 4 de Abril, no The Jazz Cafe. Um sucesso que começou no Brasil e que, já este ano, a levou a lançar o single “Tudo Vai Dar Certo”, com Ivete Sangalo.

Poder finalmente actuar em Portugal, confessa, é o realizar de um sonho. “Voltar aqui para cantar em grande estilo para cantar num lugar que eu amo me deixa muito feliz e estou ansiosa. E as pessoas podem esperar o meu álbum Menina Mulher, que está lindo, eu fiz várias versões lindas de todas as músicas no meu piano, eu e o meu teclado como sempre.”

Estúdio Time Out, Av. 24 de Julho. Sáb 18.00 e 22.00 (esgotado). Bilhetes à venda na Ticketline.

