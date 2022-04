Tiktokers, podcasters e Toy sobem a palco no Rock in Rio

Humoristas, músicos e influenciadores digitais compõem o cartaz do Super Bock Digital Stage, o palco digital do festival que acontece em Junho no Parque da Bela Vista.

Depois de fechar o cartaz dos palcos principais, a organização do Rock in Rio Lisboa anunciou esta quarta-feira os nomes que vão marcar presença no palco digital, um conceito no evento desde 2018. O Super Bock Digital Stage vai levar as redes sociais para o festival no Parque da Bela Vista, que este ano acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de Junho.

"Portugal está ainda muito abaixo da média europeia no que toca à literacia digital e há que desmistificar alguns destes temas. É que o Super Bock Digital Stage se propõe fazer, mostrando o lado bom, o lado fun deste universo, as suas potencialidades, os seus benefícios, e despertando consciências para o mundo digitalizado em que já vivemos", disse Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

Pelo palco passarão personalidades do Youtube como Nuno Agonia ou Os Primos, mas também do Tiktok, como a Team BRK, grupo composto pelos tiktokers portugueses Constanza Ariza, Rafael Santos, Leonor Filipa e Rodrigo Alves. Haverá ainda episódios de podcasts ao vivo (como Pijaminha de cenas, de Ana Garcia Martins e David Cristina), espectáculos de stand-up de Gilmário Vemba e ainda concertos interactivos. Toy é um dos artistas que fará um concerto em que o público interage com o alinhamento. Através de um QR Code, a plateia poderá escolher, por exemplo, se o cantor interpreta "Verão e Amor (Cerveja no Congelador)" ou "Sensual". O músico actua no domingo, 19 de Junho.

A edição deste ano conta ainda com um Not So Secret Stage, um "palco dentro do palco" situado nos bastidores em que, ao longo dos quatro dias de festival, vários produtores de conteúdo vão revelar o que acontece no backstage através das redes sociais.

À procura de um novo cabeça de cartaz

O grupo de rock norte-americano Foo Fighters, que ia actuar no festival, anunciou na terça-feira o cancelamento de todas as digressões, na sequência da morte do baterista, Taylor Hawkins. A banda tinha concerto marcado no Parque da Bela Vista para 18 de Junho. Agora, o desafio da organização do festival é encontrar um novo cabeça de cartaz. "Já começámos as conversas com vários agentes para identificar quais são os artistas que estão disponíveis para estar aqui", garantiu Roberta Medina. "A ideia é manter o perfil do dia, que é rock, e é nessa linha que estamos à procura", avançou à Time Out.

