Rock in Rio lança passe combinado para Lisboa e Rio de Janeiro

O Rock in Rio está de volta em 2022 e assinala o momento com um bilhete para dois festivais: Lisboa e Rio de Janeiro.

Depois de um hiato de quatro anos, o Rock in Rio está de volta. A acontecer pela primeira vez em dois países no mesmo ano — nos dias 18, 19, 25 e 26 de Junho em Lisboa e entre os dias 2 e 4 e 8 e 11 de Setembro no Rio de Janeiro — o regresso é assinalado com o lançamento do Rock in Rio Global Experience, um passe combinado que permite experienciar ambas as edições do festival, durante três dias.

Para a edição lisboeta, este bilhete inclui um passe de fim-de-semana à escolha entre os dias 18 e 19 ou 25 e 26 de Junho. Já para a edição do Rio de Janeiro é possível escolher um bilhete válido para um dia do evento. As vendas são em exclusivo na Festicket pelo valor de 210,94€.

A 9ª edição do Rock in Rio Lisboa, que acontecerá no Parque da Bela Vista, terá nomes bem conhecidos do público a subir ao Palco Mundo como os Foo Fighters, Duran Duran, Black Eyed Peas, Post Malone e Anitta, entre outros. Já no Palco Galp Music Valley o alinhamento conta com Linda Martini, Ney Matogrosso, The Black Mamba, Bárbara Tinoco, IZA e outros artistas. No Rio de Janeiro a festa fica por conta de artistas como Coldplay, Justin Bieber, Dua Lipa, Iron Maiden e Demi Lovato.

Parque da Bela Vista. Dias 18, 19, 25 e 26 de Junho.

