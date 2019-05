Ainda não há campeão, mas o Marquês de Pombal já mexe (enquanto o trânsito pára)

A estrutura no Marquês de Pombal está a ser erguida e a PSP já tomou medidas para não haver atropelamentos nesta zona da cidade. Conheça os condicionamentos de trânsito para a tarde deste sábado.

Se está a pensar circular de automóvel na zona do Marquês este sábado, dê meia volta antes das 17.30. A partir dessa hora a rotunda do Marquês de Pombal fica fechada ao trânsito, assim como a Avenida da Liberdade a partir do cruzamento com a Rua Alexandre Herculano.

O corte de trânsito também vai ocorrer na Avenida António Augusto de Aguiar a partir da Rua Castilho, na Avenida Duque de Loulé com a Rua Luciano Cordeiro, na Rua Braancamp com a Rua Castilho e na Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro.

Às 18.00, meia hora antes do início dos jogos do FCP e SLB, a PSP vai fiscalizar a área dos festejos e todas as pessoas terão de abandonar o local. Quem quiser entrar novamente (ou pela primeira vez) terá de passar pela revista policial.

Caso planeie ir de metro, antecipe-se: as estações do Marquês, da Avenida, Parque e Picoas encerram às 18.00.

