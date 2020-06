Airbnb celebra o Pride com novas experiências virtuais

A nova colecção de experiências online do Airbnb é totalmente dedicada ao mês mais colorido do ano.

As experiências online do Airbnb, hospedadas através do Zoom, foram lançadas pela primeira vez no passado mês de Abril, para combater o isolamento social. Numa altura em que os eventos presenciais têm vindo a ser cancelados ou adiados e a conexão física é excepcionalmente difícil, a comunidade LGBTQ+ e os seus aliados preparam-se para dar vida à primeira celebração virtual em mais de dez países da plataforma de arrendamento turístico, que desde então tem aproveitado para comemorar efemérides em todo o mundo com novas actividades.

Durante o resto do mês de Junho e até ao final do ano, poderá aprender os segredos por detrás do chamado terceiro género na Tailândia (desde 9€), participar numa tour por bares LGBTQ+ em quatro cidades (desde 10€) ou assistir a Clockdown, um musical drag e interactivo para crianças (desde 23€), escrito por Pedro, em Portugal, que também organiza a extraordinariamente popular Sangria e Segredos com Drag Queens (desde 30€). Mas as experiências não terminam no final de Junho.

O Airbnb estabeleceu uma parceria com a IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association), a Fundação IGLTA e respectivos membros para lançar uma centena de novas experiências online em 2021, que representem a diversidade LGBTQ+. “Esta parceria é uma forma interessante de elevar a voz dos membros empresariais da IGLTA e de promover as suas experiências de viagens LGBTI+ junto de um público novo e alargado”, segundo John Tanzella, presidente e CEO da IGLTA. “Também agradecemos o compromisso das Experiências na Airbnb com a Fundação IGLTA, que criará visibilidade e financiamento para as nossas iniciativas no sector do turismo LGBTI+ globalmente.”

Por enquanto, aproveite para explorar o leque de eventos já disponíveis, que inclui ainda uma oficina de poesia queer nos Estados Unidos, uma conversa com um sociólogo sobre a história sexual de Berlim e até uma espécie de tour pelo cenário gay na Rússia.

