O ramen é um prato adorável, mas tem duas debilidades: não dá para partilhar e é difícil de encarar nos dias de calor. Para evitar a debandada do Verão, o Ajitama tem um novo menu, de petiscos japoneses, para uma “experiência mais leve”.

Pato, peixe e caranguejo passam a fazer parte das opções no Ajitama a partir desta quarta-feira, 3 de Junho. Não são ramens especiais, é toda uma outra secção no menu, chama-se Izakaya & Bites. O nome é auto-explicativo: os restaurantes do Saldanha e do Chiado vão deixar de estar inteiramente focados no tradicional e substancial prato que lhes está na origem, para passarem a incluir petiscos, como nas típicas tabernas japonesas.

“O ramen continua a ser o coração do Ajitama. Mas o Japão não se vive apenas numa bowl. Queríamos trazer para a mesa dos nossos clientes uma experiência mais social, mais leve e mais próxima da forma como muitos japoneses comem fora”, afirma o sócio João Azevedo Ferreira, citado em comunicado. António Carvalhão, o outro sócio, acrescenta na mesma nota: “Continua a haver ramen. Continua a haver o nosso ADN 100% artesanal. Mas agora há mais momentos, mais ocasiões e mais formas de viver o Ajitama”.

Com as opções do Izakaya & Bites, a dupla – que também detém a marca Ramen Station – dá resposta ao problema de sazonalidade do ramen. Com calor, a quem é que apetece um caldo que vem para a mesa ferver? É certo que existem ramens frios, mas não são um alimento tão leve quanto habitualmente apetece durante o Verão. Além das novidades na comida, e para mostrar que também pode ser um destino para os dias quentes, o Ajitama do Saldanha tem uma esplanada que convida a cerveja, vinhos frescos e cocktails da casa.

Arnaldo Cellani A carta Izakaya & Bites do Ajitama

O que provar na nova carta

A secção Izakaya & Bites traz várias propostas. Entre os principais destaques, vai encontrar:

Smash Tuna Carpaccio (11,95€): atum fresco com molho cítrico de mel, pistáchio, cebola e lima.

Crab Tempura (11,25€): caranguejo de casca mole servido em tempura estaladiça.

Ocean Karaage: frango frito marinado à japonesa, finalizado com ovas de ouriço.

Honey Ribs (8,25€): entrecosto glaceado num molho de soja e mel.

Gyozas de Pato (6,45€): opção crocante com um recheio de carne suculenta.

Croquete Belly Good! (2,25€): croquete cremoso recheado com barriga de porco Chashu.

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