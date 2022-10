Albano Jerónimo vai ser Havelange, o histórico presidente da FIFA, em série da Amazon

O futebol sempre foi um desporto, mas nem sempre foi um negócio – muito menos de milhões. Uma das caras mais associadas a esta transformação é a de João Havelange, o empresário brasileiro que assumiu a presidência da FIFA durante 24 anos, entre 1974 e 1998. Durante o seu longo mandato, tanto gerou receitas de milhões à maior entidade do futebol mundial como foi acusado de estar envolvido em escândalos de corrupção. Depois de uma temporada focada em Sergio Jadue, ex-presidente da Associação Nacional de Futebol do Chile, a série El Pre$idente, da Amazon Prime Video, regressa para contar a história de João Havelange. Este será interpretado por Albano Jerónimo e a estreia está agendada para 4 de Novembro.



“Esta nova temporada decorre entre a América Latina, a Europa, a Ásia e a África e apresenta as origens da transformação da FIFA de uma simples organização desportiva para uma potência comercial e política”, lê-se entre a informação divulgada pela Amazon Prime Video. Para isso, a série vai dedicar-se à história de João Havelange (Albano Jerónimo), desde o seu percurso de “outsider improvável” até ao topo da FIFA, incluindo as denúncias de corrupção que envolveram contratos milionários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALBANO JERÓNIMO (@albanojeronimooficial)



Depois de participar na produção executiva da primeira temporada de El Pre$idente, ao lado de Natalia Beristain e Gabriel Díaz, Armando Bó assume agora a solo a criação, direcção e produção executiva de El Pre$idente – Jogo da Corrupção. “Estamos super entusiasmados com a nova temporada de El Pre$idente. O trabalho do Armando na primeira temporada foi fantástico, e estamos bastante confiantes acerca desta nova temporada, que inclui este novo e enorme elenco internacional. Confiamos que seja um enorme sucesso e uma temporada explosiva, que decorre nos emblemáticos anos 70”, disse Agustín Sacanel, sócio da Kapow, uma das produtoras responsáveis pela série, na nota de imprensa.

Albano Jerónimo junta-se ao elenco internacional composto por nomes como Eduardo Moscovis, Maria Fernanda Cândido, Andrés Parra, Anna Brewster, Carol Abras, Nelson Freitas, Fabio Aste e Philippe Jacq.



El Pre$idente – Jogo da Corrupção foi rodado no Uruguai, durante 2021, e agora chega à plataforma de streaming da Amazon dividido em oito episódios de uma hora cada. A estreia está marcada para 4 de Novembro. Antes, a 14 de Outubro, a série terá direito a antestreia no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, no Brasil.

