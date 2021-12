Almada celebra Natal com programa de concertos gratuitos

A agenda de Dezembro acaba de ficar mais preenchida. Almada divulgou esta terça-feira uma programação especial para assinalar a quadra festiva, já a partir da próxima quarta-feira e até 23 de Dezembro. Durante duas semanas, o programa "Feliz Almada" terá iniciativas para todas as idades — do teatro às oficinas culturais, sem esquecer a música — na maioria gratuitas.

As propostas natalícias para os mais pequenos incluem uma pista de gelo e carrosséis instalados no Largo Gabriel Pedro, atracções a 1€. Já os espectáculos infantis Pinheirinho de Natal e A Loja de Sonhos de Natal serão levados a cena com marionetas e sombras.

Almada também abre alas para bandas filarmónicas, os grupos corais e as tunas, enquanto a agenda de concertos fica por conta de artistas portugueses bem conhecidos do público: Rui Veloso Trio (8), Os Quatro e Meia (9), Tiago Nacarato com Irma (10), Dillaz (11), e ainda Ana Moura (22), que convida Paulo Flores. Luana do Bem e Manuel Cardoso são os humoristas de serviço e sobrem ao palco na Praça da Liberdade, onde também acontece os concertos.

Tome nota ainda do Mercado de Natal Amigo da Terra, que regressa nos dias 14 a 19 de Dezembro com uma selecção nacional de artistas, artesãos e produtores para criar uma alternativa mais sustentável e solidária às habituais compras de Natal. No espaço, além das diversas opções, também será possível colocar a mão na massa e construir as próprias prendas e enfeites de Natal. A agenda cultural chega ao fim com o espectáculo do ilusionista Helder Guimarães, também na Praça da Liberdade.

Para participar nos vários eventos será obrigatório apresentar teste negativo ou certificado digital.

Almada, de 8 a 23 de Dezembro. Algumas das atracções requerem inscrição prévia: almada21@cm-almada.pt. Os concertos e espectáculos de humor e ilusionismo requerem levantamento dos bilhetes, no Fórum Municipal Romeu Correia ou Museu de Almada - Casa da Cidade, uma hora antes do seu início.

