Almada celebra o Natal com música, humor, oficinas e circo

A programação arranca já este sábado, com oficinas criativas para crianças, e prolonga-se até ao próximo ano, com actividades também para adultos.

A iniciativa natalícia Feliz Almada 2022 arranca já este sábado, 3 de Dezembro, com oficinas criativas para crianças no Solar dos Zagallos, e uma sessão de cinema, promovida pela Zero em Comportamento no Museu de Almada – Casa da Cidade. Mas o grande destaque é o Mercado de Natal Amigo da Terra, que se realiza no centro da cidade, na Praça São João Baptista, de 8 a 18 de Dezembro. Além de uma zona com tasquinhas e de um espaço de mostra e venda, o evento também vai contar com animação de rua, espectáculos e workshops gratuitos, onde poderá criar presentes artesanais para oferecer este Natal.

É precisamente no dia de arranque do Mercado de Natal Amigo da Terra que se acendem as luzes festivas em Almada e se inaugura a Aldeia Natal, na Praça da Liberdade, onde haverá uma pista de gelo, um carrossel e, claro, uma casa do Pai Natal. De resto, a programação, que começa mais cedo, espalha-se por muitos outros lugares do concelho, como o Teatro Municipal Joaquim Benite, o Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, a Biblioteca Municipal José Saramago e até o Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz, onde vão decorrer vários concertos, espectáculos e até conversas, sempre às 21.30.

Destacam-se os concertos de Capitão Fausto (8) e Diogo Piçarra (9), um momento orquestrado por Hugo Van Der Ding e o maestro Martim Sousa Tavares (10), um Circo-Cabaret de Natal (11), que reúne artistas de Portugal e Espanha, e uma conversa entre Gregorio Duvivier, um dos criadores da Porta dos Fundos, e Valter Hugo Mãe (11). Conte ainda com concertos de Papillon (13), Sara Correia com Pedro Abrunhosa (17) e HMB com Carlão e um coro de gospel (23).

Para as famílias, saltam à vista as oficinas criativas, as horas do conto e os concertos para pais e filhos no Solar dos Zagallos. Recomenda-se ainda a “Rua dos Presépios”, entre a Rua Cândido Reis e o Largo de Cacilhas, que estará ocupada com várias actividades entre 15 e 26 de Dezembro, incluindo uma exposição de presépios, como o próprio nome sugere. Aberta das 09.30 às 13.00 e das 14.00 às 17.30, é de entrada livre. Se os miúdos quiserem ir ao cinema, também se arranja. Além dos “Filminhos de Natal”, no Solar dos Zagallos, estão previstas duas sessões no Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça, para 23 e 28 de de Dezembro, às 11.00.

A programação completa pode ser consultada online, no site da Câmara Municipal de Almada.

Almada, vários locais. 3 Dez-14 Jan, vários horários. Grátis

+ Óbidos transforma-se em Vila Natal com pista de gelo e agenda recheada

+ Olhem quem voltou: as caixas 2por1 Deluxe da Time Out Lisboa