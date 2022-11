Óbidos transforma-se em Vila Natal com pista de gelo e agenda recheada

Todas as desculpas são boas desculpas para ir a Óbidos. Mas esta é bem capaz de ser a melhor: a Vila Natal está de volta ao burgo medieval de 30 de Novembro a 31 de Dezembro. A programação inclui desde as atracções mais populares, como a rampa de gelo, o carrossel e o comboio de Natal, até uma agenda de actividades para toda a família.

“Teremos uma programação intensa e diversificada que, aliada à música e iluminação das ruas, procura a valorização do comércio local e a promoção do espaço público como um local de encontro e partilha”, revela Ricardo Duque, administrador executivo da empresa municipal Óbidos Criativa, que destaca as soluções de iluminação adquiridas já há alguns anos, com leds de baixa intensidade e módulos adaptáveis, que permitem diversos desenhos de luz, bem como a forma como a agenda alia tradições mais portuguesas ao imaginário da quadra.

Nesta edição, o “Brilho do Natal” dará mote à festa e, pela primeira vez, haverá um lenho de Natal, na Rua da Porta da Vila. A tradição do Lenho, que adquire diferentes nomenclaturas ao longo do território nacional, costuma celebrar-se durante a noite de 24 de Dezembro, com uma grande fogueira, geralmente no adro de uma igreja ou na praça principal, que arde até se extinguir. É uma manifestação cultural que, depois da Missa do Galo, reúne as gentes de aldeias, vilas e cidades para cantarem e dançarem em comunidade. Na Vila Natal, este ritual será acompanhado por concertos pelas ruas, com os grupos Torres Bombos, Concertinas de Óbidos, Oh Yeahh – Sempre a Bombar, Os Cavaquinhos das Gaeiras e Os Batucando.

Ainda perto do lenho, no Largo da Porta da Vila, encontrará o tradicional carrossel, com as suas delicadas figuras de madeira, do cavalinho ao avião que plana sobre as nuvens. Um pouco mais à frente, na Praça de Santa Maria, está instalada a popular pista de gelo, para maiores de seis anos. Já na Cerca do Castelo, acessível apenas com ingresso, o que não faltam são mais atracções e coisas para fazer em família. Por exemplo, haverá oficinas de doces no Apeadeiro das Guloseimas, concertos e espectáculos no Palco do Circo, histórias e jogos na Aldeia do Presépio Português e momentos de interacção com animais na Quinta Mágica. Claro que a diversão não se esgota aí. A agenda inclui ainda uma estação de pinturas faciais, outra de arvorismo, e ainda a famosa rampa de gelo, para grandes e pequenos, a partir dos quatro anos.

Como não podia deixar de ser, o chalet do Pai Natal e o comboio também estão de volta, tal como os contos da época, contados pelo duende Plim, no auditório junto à Praça de Alimentação, onde as famílias vão poder recarregar baterias entre brincadeiras, espectáculos e muita correria. Mas, atenção, não se esqueça de levar os miúdos à Estação de Correios, onde as cartas para o velho de barbas brancas devem ser depositadas.

A entrada custa 10€ (8€ dos três aos 11 anos) e dá acesso a todas as diversões, salvo o carrossel, na Porta da Vila, e a pista de gelo, na Praça de Santa Maria, que funcionam de forma independente e custam 3€ e 6€ respectivamente. Estão ainda disponíveis bilhetes para famílias, com preços entre os 32€ (dois adultos e duas crianças) e os 46€ (dois adultos e quatro crianças).

Óbidos. 30 Nov-11 Dez, Seg-Qua 11.00-18.00, Sex-Dom e feriados 11.00-20.00; 12-18 Dez, Seg-Sex 11.00-18.00, Sáb-Dom 11.00-20.00; 19-31 Dez, Seg-Sex 11.00-20.00, Sáb 11.00-17.00. 8€-46€

+ Wonderland prolonga a magia do Natal em Lisboa até 1 de Janeiro

+ Olhem quem voltou: as caixas 2por1 Deluxe da Time Out Lisboa