Almoçar à beira da piscina? É possível e em plena Avenida da Liberdade

O Pool Bar do hotel Tivoli está agora aberto ao público (e não apenas para hóspedes, como até aqui). Do ceviche de robalo ao bun de camarão, o menu contém pratos leves e frescos. No final, até pode dar um mergulho.

O Verão em Lisboa consegue ser quente (aquele emoji cor de laranja, de tão afogueada, suado e com a língua de fora), razão que nos leva a apreciar ainda mais os pequenos oásis que a cidade tem para oferecer. Este, em particular, não estava ao alcance do público em geral. Até agora reservado aos hóspedes do Tivoli Avenida da Liberdade, o Pool Bar abre, este ano, como restaurante para todos. Além de uma carta pensada para refeições leves e um copo de final de tarde, também a piscina do hotel passa a fazer parte da equação.

O espaço é um desses oásis que a cidade guarda em segredo. Não fica no topo do edifício, mas si nas traseiras – com o hotel de um lado e as copas luxuriantes, dos jardins que outrora pertenceram a antigos palacetes burgueses, do outro. A piscina tem a forma de um círculo perfeito, rodeado de espreguiçadeiras e totalmente resguardado do burburinho da Avenida. A esplanada está montada e as mesas postas. Como em qualquer paraíso, a sombra abunda e a brisa é levemente fresca.

DR Pool Bar Tivoli

É o chef Miguel Silva, que já comanda a cozinha da Cervejaria Liberdade, a assinar o menu. Há refrescos para qualquer hora do dia – seja uma sopa fria de abacate e coco (16€), um ceviche de robalo (25€), ou as viciantes tempuras de camarão (24€, seis unidades). No capítulo das sanduíches, encontramos clássicos como a club sandwich (28€) e o prego do lombo (29€), ou o saboroso bun de camarão (31€).

As refeições mais robustas chegam na forma de uma Margherita (23€), de uma quiche de cebola caramelizada (29€) ou de uma niçoise (24€), uma das várias saladas que o chef propõe. "A prioridade foi dada a coisas mais leves. Estamos junto à piscina, num ambiente mais descontraído. Pegámos um bocado nos sabores do mundo, demos uma imagem bonita aos pratos. E o sabor, que tem de lá estar", explica Miguel Silva, que destaca o o ceviche e a salada Tivoli como dois clássicos do Pool Bar.

DR Pool Sours

A carta também inclui sobremesas. Criado pela chef de pastelaria Mónica Azevedo, o coco trompe-l'oeil (12€) é a opção mais fotogénica no menu, com ananás macerado, hortelã, mousse e biscuit de coco. Na coquetelaria, as estrelas têm sido os Pool Sours (21€), misturas de rum ou vodka com uma de oito frutas à escolha e ainda com as opções fizz ou frozen.

Vai um mergulho?

Da mesma forma que o bar da piscina deixou, este Verão, de funcionar em exclusivo para os hóspedes do hotel, também a própria piscina está agora aberta a clientes externos. O uso depende de reserva prévia (213 198 621 ou bar.avenidaliberdade@tivoli-hotels.com) e o passe diário tem um custo de 90€ por pessoa (45€ para crianças).

DR Pool Bar Tivoli

Outra das vertentes deste espaço, enriquecido por árvores centenárias, algumas delas tropicais, é a dos eventos. Os finais de tarde de quinta-feira são musicados com ritmos cubanos e às sextas-feiras há samba e bossa nova. No dia 26 de Setembro, a festa sobe de tom. O Pool Bar recebe um churrasco brasileiro, com uma ementa desenhada para a ocasião, e roda de samba, claro. Aí, a farra terá um custo de 65€ por pessoa.

Avenida da Liberdade, 185 (Avenida). 21 319 8621. Seg-Dom 10.00-19.00

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