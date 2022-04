Alpha Wave Experience. Uma instalação imersiva para descobrir de olhos fechados

Sentamo-nos diante de uma máquina de luz, colocamos os phones e fechamos os olhos. Assim começa a viagem na "Alpha Wave Experience – Uma Viagem Interior ao Subconsciente", uma instalação que pode ser visitada a partir desta quarta-feira, 6 de Abril, na Galeria BOA, em Lisboa.

A experiência multissensorial conjuga “artes visuais, música, tecnologia, meditação e neurociência”. De olhos fechados, as imagens que se planteiam divergem de pessoa para pessoa. “É difícil de explicar até porque os cientistas também não sabem exactamente porque é que reagimos a esta frequência. Sabemos que a onda alfa é a frequência de meditação, a beta é da hiperactividade e a teta é do sono profundo. Quando projectamos esta luz, de olhos fechados, o movimento de todas as frequências cria uma espécie de viagem psicadélica", conta o criador Dan Ghenacia, 48 anos.

O DJ e produtor musical francês, que lidera o colectivo artístico Alpha Wave Experience, mudou-se para Lisboa em 2019, antes da pandemia. Não podendo correr o mundo em tour, começou a explorar as possibilidades de criar “a mesma viagem psicadélica”.

Em colaboração com a designer industrial Anine Kirsten, trabalhou numa reinterpretação da “máquina dos sonhos” (The Dreamachine) criada por Brion Gysin nos anos 60. “Quando criamos o protótipo e percebemos que estava a funcionar percebemos que tínhamos aqui algo de especial”, recorda. Por funcionar, o artista quer dizer: quem se coloca perante o dispositivo de luz, de olhos fechados, vê padrões e formas geométricas. A sensação é semelhante a espreitar para o interior de um caleidoscópio.

Esta experiência em particular dura dez minutos, com música produzida pelos artistas do colectivo a acompanhar a viagem. Antes de lá chegar é possível ver outras instalações artísticas, assim como uma colecção de NFTs de Alpha Wave Experience. Todo o percurso na Galeria BOA tem a duração de 45 minutos, com entradas em intervalos de 30 minutos, das 12.00 às 20.00.

Galeria BOA. Rua da Boavista, 73. 6 Abr-29 Mai. Qua-Sex 12.00-20.00 Sáb-Dom 11.00-20.00. 10€

