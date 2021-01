Alvalade cria app que promove o comércio local com mais de 150 negócios

Os efeitos nocivos da pandemia no comércio local são visíveis, pelo que nunca foi tão importante apoiar o que é nosso. A pensar nisso, a Junta de Freguesia de Alvalade lança agora uma nova app que promove os pequenos negócios do bairro com um directório de comércio que põe o cliente em contacto directo com o comerciante.

A aplicação quer assumir-se como “a grande montra digital do comércio de bairro da cidade de Lisboa”, refere a junta em comunicado, anunciando que já fazem parte da app cerca de 150 estabelecimentos comerciais. A ideia é que quem se desloque ao bairro possa descobrir o negócio que mais lhe convém, estando estes divididos por categorias como restauração, bares, reparação, bicicletas, brinquedos, retrosarias, floristas, gelatarias, música, mercearias, desporto, livrarias ou farmácias.

Os utilizadores podem consultar a localização exacta de cada negócio, os respectivos horários, métodos de pagamento, promoções, serviços disponíveis e ainda fazer contacto directo por chamada telefónica ou redes sociais.

A app está ainda em crescimento pelo que está aberta a todos os comerciantes de Alvalade que queiram juntar-se à plataforma, basta que enviem um e-mail para bairrodealvalade@jf-alvalade.pt, solicitando contacto e integração na aplicação, que está disponível para iOS e Android.

“Com a App Bairro de Alvalade e o seu potencial de expansão, a Junta de Freguesia de Alvalade espera ainda ao longo deste adicionar outro tipo de funcionalidades, que permitam a fregueses e visitantes da freguesia usufruírem, conhecerem e manterem-se informados acerca de Alvalade, que em 2020 foi considerado um dos 20 Bairros “Mais Cool” do Mundo”, pode ler-se ainda no comunicado referindo-se à eleição global da Time Out dos bairros mais cool a nível mundial.

