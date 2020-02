Alvalade promove concurso rock para homenagear João Ribas

A Junta de Freguesia de Alvalade homenageia o músico português num concurso que conta com o apoio do Popular Alvalade. As inscrições estão abertas.

Fundador de bandas como os Censurados e os Tara Perdida, João Ribas deixou saudade. Morreu em 2014, mas os admiradores do rock em geral e do punk em particular vão-se desdobrando em homenagens. Em Alvalade, onde viveu toda a sua vida, foi inaugurado em 2018 um mural dedicado ao músico no Jardim dos Coruchéus e o ano passado estreou no IndieLisboa o documentário “Um Punk Chamado Ribas”, de Paulo Antunes.

Agora, a Junta de Freguesia de Alvalade lança o Concurso de Rock João Ribas que não só homenageia o músico como tem por objectivo promover a freguesia como incubadora de novos valores musicais. As inscrições estão abertas até 10 de Março e o concurso está aberto a músicos a solo ou bandas, desde que pelo menos um dos elementos resida no concelho de Lisboa. Os candidatos não podem ter contratos discográficos ou álbuns publicados. As inscrições decorrem online, no site da Junta de Freguesia de Alvalade e as audições acontecem entre Abril e Maio no Popular Alvalade.

O vencedor será conhecido no dia 2 de Junho e sobe ao palco uma semana depois (a 9 de Junho) no Arraial de Santo António em Alvalade, para um concerto de 35 minutos. Terá ainda direito a um vídeo promocional que resultará da actuação no arraial e a um prémio monetário de 350€.

