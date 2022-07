Amadora BD realiza-se de 20 a 30 de Outubro em três locais distintos

O Amadora BD vai voltar a ter um formato descentralizado. Além do núcleo central, no Ski Skate Park, haverá exposições noutros dois locais da cidade.

A relação entre Portugal e França é o mote da próxima edição do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora, que arranca a 20 de Outubro, em três locais distintos. Além do núcleo central, que voltará a instalar-se no Ski Skate Park, haverá exposições na Galeria Municipal Artur Bual e na Bedeteca da Amadora.

Este ano, a cenografia do núcleo central contará, a convite da direcção do Amadora BD, com uma ilustração original de Juan Cavia, que venceu (a par com Filipe Melo) o prémio de Melhor Obra de BD de Autor Português nos Prémios de Banda Desenhada da Amadora (PBDA) de 2021.

Quanto à restante programação, a organização já anunciou que a área expositiva irá acolher cerca de dez exposições de autores nacionais e internacionais. Alargada para 950 metros quadrados, a zona comercial será palco de inúmeros lançamentos, sessões de autógrafos, apresentações e palestras.

Novidade, novidade é a nova zona dedicada ao gaming, numa área coberta de 200 metros quadrados. Criada em parceria com a MagicShot, será palco de inúmeras iniciativas, como cosplay, realidade virtual, videojogos e campeonatos.

+ Seis novidades de banda desenhada a não perder

+ A nova edição de Verão da Time Out Lisboa chega com a vaga de calor