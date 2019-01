"Amadora em Cena": um festival para celebrar o teatro

Amadora vai receber um festival, de 30 de Janeiro a 3 de Fevereiro, que promete animar a cidade com espectáculos de teatro, workshops e conversas.

Actores profissionais, peças premiadas, viagens ao passado e actividades para os mais pequenos – apesar das pinturas faciais, não vai haver circo, mas se piscar os olhos é capaz de encontrar alguém a fazer o pino. É que o Teatro Passagem de Nível conta consigo para contrariar, nesta 8.ª edição do "Amadora em Cena", o “divórcio” da população com a cultura. Rume em excursão familiar aos Recreios da Amadora e vá celebrar a arte cénica.

A sessão de abertura está marcada para 30 de Janeiro, no Auditório. Às 21.30, o actor e encenador João Lagarto será o intérprete do monólogo Lições de dança para pessoas de uma certa idade, do checo Bohumil Hrabal.

No dia seguinte (1 de Fevereiro), à mesma hora, o palco é do premiado BrinCadeiras, pelo Grupo D’Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal. Esta peça venceu sete das dez categorias, incluindo o Prémio Ruy de Carvalho, da 14.ª edição do Concurso Nacional de Teatro, em 2018.

No terceiro dia (2 de Fevereiro), há não um, mas dois espectáculos: Encontros Imaginários, às 18.30, com entrada livre; e Uma Boneca Chamada Ana, pelo GRuTESCO, grupo de teatro da Escola Secundária da Amadora, às 21.30.

Nos encontros, concebidos pela Associação Amadora Passado, Presente e Futuro e pelo Teatro Passagem de Nível, pretende-se fomentar o confronto de ideias, através de reconhecidos personagens históricos, como Rasputin, místico russo; Miguel de Cervantes, romancista, dramaturgo e poeta castelhano; ou Charlie Chaplin, a estrela dos sete ofícios, desde actor a músico, passando pela comédia e pela produção.

No último dia, 3 de Fevereiro, às 11.00, o Salão Nobre é dos miúdos, com entrada gratuita para Heaven, uma composição de aventuras da vida de um palhaço, que envolve jogos, pinturas faciais e algodão doce. A tarde, a partir das 16.00, é da responsabilidade do Teatro Passagem de Nível, com Leandro, Rei da Helíria, de Alice Vieira.

A entrada nos espectáculos, excepto indicação em contrário, tem um preço de 5€ para os adultos e 2,50€ para as crianças até aos 12 anos. A programação conta ainda com um workshop de improvisação (20€), dirigido pelo encenador e professor universitário André Paes Leme, a 2 de Fevereiro, das 10.00 às 18.00.

