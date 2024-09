O Amadora Fado está de volta à cidade. O arranque está marcado para 10 de Outubro, no Cineteatro D. João V, com a jovem Cristina Clara. Seguem-se Matilde Cid e Hélder Moutinho, nos Recreios da Amadora, nos dias 11 e 12, respectivamente.



O concerto de Cristina Clara – que foi uma das finalistas do Festival da Canção deste ano, com "Primavera" – terá início às 16.00 de dia 10, no Cineteatro D. João V. O bilhete custa 5€ e a folha de sala promete a “integração de outras realidades e culturas”, com “músicas com raízes no jazz e na música popular portuguesa e brasileira”, por exemplo.

No dia seguinte, 11 de Outubro, é a vez de Matilde Cid subir ao palco, desta vez nos Recreios da Amadora, por volta das 21.00. O concerto, que se espera intimista, também será reflexo de “muitas influências”. “Não só pela diversidade musical a que esteve sujeita, mas também pelas suas diversas moradas ao longo da vida”, do Alentejo a Lisboa, passando por Macau, na China. O bilhete custa 10€.

Por sua vez, Hélder Moutinho dá-nos música a 12 de Outubro, à mesma hora, nos Recreios da Amadora. Intérprete, compositor e poeta, com mais de 20 anos de carreira, apresenta Freedom, um espectáculo focado na luta pela Liberdade, onde o Fado enquanto canção de protesto é o ponto de partida. O bilhete custa 15€.

Organizada pela Câmara Municipal da Amadora, o Amadora Fado tem vindo a apresentar, lado a lado, nomes firmados, como Aldina Duarte e Cristina Branco, e jovens revelações, como Teresinha Landeiro e Sara Correia. Nesta 12.ª edição mantém-se a aposta em reunir artistas promissores e vozes consagradas do fado, homenageando este género musical, considerado símbolo e património nacional, e provando que “é uma expressão musical intemporal e que não conhece barreiras geracionais”.

Cineteatro D. João V. 10 Out, Qui 16.00. 5€ / Recreios da Amadora. 11-12 Out, Sex-Sáb 21.00. 10€-15€

