Amoreiras 360º Panoramic View reabre ao público e é grátis até final de Julho

O famoso miradouro do centro comercial Amoreiras é um sítio privilegiado para admirar as colinas de Lisboa, os telhados vermelhinhos e o Tejo. Vê-se tudo. A partir deste sábado, dia 20, já vai ser possível subir novamente ao Amoreiras 360º Panoramic View e não vai ter de pagar nada.

Depois de estar encerrado desde Março, o panorâmico volta a receber visitantes, ainda que por agora seja apenas durante os fins-de-semana, entre as 10.00 e as 22.00. A boa notícia é que até 31 de Julho a entrada será grátis para todos.

Como seria de esperar e cumprindo as regras impostas pelas entidades sanitárias, o número de visitantes será limitado e as entradas passam a decorrer por ordem de chegada. Será obrigatório o uso de máscara na plataforma e haverá dispensadores de álcool gel antes da subida.

Para subir ao miradouro, os visitantes têm de se dirigir ao Balcão de Informações do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac) para obterem o ingresso gratuito. No caminho para lá, ainda podem ver a intervenção de arte urbana de Margarida Prata e Francisco Marques Leal, a dupla de artistas urbanos Los Pepes, ilustraram paisagens de Lisboa nas paredes do corredor de acesso ao miradouro.

