Feira do Mocho ruma até Almada para uma edição do mercado de Verão

Estreou-se no Mercado de Santa Clara, já passou pelo Lumiar e agora encontra poiso do outro lado da ponte, em Almada. A primeira edição de Verão da Feira do Mocho acontece este sábado, 20, no Largo 5 de Outubro.

Será entre as 10.00 e as 18.00 que, com a co-organização da Câmara Municipal de Almada, se estendem as bancas e se monta o arraial para a edição "Olá Verão!" da Feira do Mocho. O melhor de tudo: é ao ar livre e a entrada é gratuita.

Confirmadas estão já algumas marcas como Aatma, Amor Luso, AUMMADE, Bianca Rouge Black, Chicken Chic - Arts & Crafts, Dromedário, KUI, Mariana Garrastazu, Sabonetes e companhia ou a Vinco jewellery. Para ir petiscando há bancas de street food com Aqui e Ali – Torricados, Chocolatiê, Dona Goretti, Empadas do Sul, Hot Dog Lisbon e Os doces do João.

Existe estacionamento gratuito na zona envolvente do Jardim, para quem optar por se deslocar de carro. A organização frisa ainda que é importante cumprir regras de distanciamento, assim como é obrigatório o uso de máscara social e a higienização das mãos em cada uma das bancas.

Ainda devido à situação pandémica, o espaço de recreio infantil estará encerrado, assim como o acesso às mesas de piquenique.

Largo 5 de Outubro (Cova da Piedade). Sáb 10.00-18.00. Entrada livre.

