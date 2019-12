Lumiar prepara-se para receber uma feira de Natal especial

A Feira do Mocho aterra na freguesia do Lumiar entre os dias 14 e 15 de Dezembro. A entrada é livre e vem com workshops à mistura.

Voou do Mercado de Santa Clara até ao Lumiar. Desta vez, a Feira do Mocho vem em formato de feira de Natal e irá decorrer em dois espaços em simultâneo: o Mercado do Lumiar e o Lagar Quinta de São Vicente em Telheiras. Roupa, peças de design, joalharia, ilustrações e gastronomia são alguns dos exemplos daquilo vai poder encontrar nesta feira, que arranca este sábado às 10.00. A Amor Luso, D’Enfiada, Mazurca e Sabonetes Pop são algumas das marcas já confirmadas.

Os workshops irão decorrer no Lagar Quinta de São Vicente, começando no primeiro dia, sábado, com um chá das cinco para treinar o inglês (17.00). Este workshop tem um custo de 7€ e necessita de inscrição prévia através do e-mail linguacoop@sapo.pt. No dia seguinte, domingo, há uma Hora do Conto (11.00) com muitas histórias para contar, e a oficina de recortes e colagem Laranja Azul (15.00). As duas actividades são de entrada livre e abertas a todas as idades.

Para esta edição, a organização criou um passaporte que liga os dois espaços do evento através de um roteiro com perguntas. Os felizardos que responderem a todas as questões serão presenteados com um brinde. Texto editado por Cláudia Lima Carvalho

Mercado do Lumiar e Lagar Quinta de São Vicente (Telheiras). 14 a 15 de Dezembro. 10.00-18.00. Entrada livre.

