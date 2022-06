Ana Moura dá concerto gratuito na Voz do Operário este sábado

Santo António já se acabou, ou pelo menos está-se a acabar. E um dos últimos arraiais na cidade ganha um tom melancólico com Ana Moura como cabeça de cartaz. A fadista vai actuar no Arraial Triste, no Recreio da Voz do Operário, neste sábado, 2 de Julho. A festa começa às 16.00, prolonga-se até à 01.00 e conta ainda com DJ sets de “influências que levaram a artista ao seu novo álbum”.

A entrada é livre e, a par de Ana Moura, este arraial conta ainda com música popular, ao vivo, e os DJ sets de Pedro da Linha, King Kami, Saint Caboclo e Gonçalo Afonso. Já para comer e beber vai haver cerveja, bifanas, sardinhas e “tudo aquilo a que um arraial tem direito”, segundo a organização.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANA MOURA (@anamourafado)

O novo álbum de Ana Moura está prometido para o último trimestre do ano e marca uma viragem na sua carreira. “Agarra Em Mim”, com Pedro Mafama, foi o último single divulgado, em Maio deste ano. O nome deste Arraial Triste remete também para um dos temas que farão parte do disco que sucederá a Moura, lançado em Novembro de 2016.

