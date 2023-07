Ana Moura monta o seu Arraial Triste em Alcântara, já esta quinta-feira

Ana Moura volta a ser a anfitriã daquele que diz ser "o último arraial do ano". Esta quinta-feira, junta-se a uma pandilha de DJs nacionais e toma conta do Village Underground em Alcântara, repetindo assim a dose do espectáculo dado há um ano, na Voz do Operário.

Este Arraial Triste – nome do evento e, simultaneamente, de um dos êxitos do seu mais recente álbum, Casa Guilhermina – está marcado para as 16.00 e prolonga-se até às 23.00 em modo festa ao ar livre. A partir dessa hora e até às 04.00, a música continua dentro de portas.

Sob o mote "música popular portuguesa ao vivo", a cantora convida uma nova geração de DJs a integrar o alinhamento. Gonçalo Afonso, Mílian Dolla, Umafricana e Yizhaq são os DJ sets confirmados. A entrada é gratuita, mas é necessário reservar bilhete previamente.

O acesso ao evento é limitado a lotação do espaço, pelo que a reserva prévia de entrada não garante o acesso aos recintos.

Avenida da Índia, 52 (Alcântara). Qui 16.00-04.00. Entrada livre

Artigo actualizado no dia 17 de Julho, às 16.48.

