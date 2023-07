BATEKOO, a expressão das culturas negra e queer numa festa em Lisboa

O movimento cultural nascido em Salvador, no Brasil, promete muita música e dança no dia 21 de Julho, no Planeta Manas.

Vão ser sete horas de música e dança, com uma programação diversificada e repleta de artistas e activistas. A “BATEKOO Na Europa” é uma festa organizada pela BATEKOO, um movimento cultural nascido em Salvador, no Brasil, e que chega no dia 21 de Julho a Lisboa para “uma celebração única da cultura negra e LGBTQIA+”, lê-se nas redes sociais do movimento.

O Planeta Manas, no Prior Velho, foi o sítio escolhido para receber Fresh Prince da Bahia e Mirands, criadores da BATEKOO; Puta da Silva, uma artista multifacetada; Sound.Preta, com o seu afro flow trap; Indi Mateta, com influências de África; a carioca Iamdidibee; Ozibobbyjohnson e as suas afro vibes; a performer Cristianemasca; e Artur Santoro, o mestre de cerimónias.

“O objectivo principal da iniciativa é fortalecer a conexão entre jovens inquietos, que procuram promover narrativas contra-hegemónicas e transformações sociais no cenário cultural. Com o apoio de colectivos parceiros e espaços culturais engajados, a BATEKOO representa muito mais do que uma festa, é uma plataforma que visa promover o empreendedorismo, o entretenimento e a expressão da cultura negra, periférica e LGBTI+”, garante a organização.

Os primeiros bilhetes já voaram, mas ainda há lugares disponíveis. É comprar aqui.

Planeta Manas (Prior Velho). Sex 23.59-07.00. 10€-12€

